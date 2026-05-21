Кравцов анонсировал введение трехуровневой оценки поведения в школах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские образовательные учреждения перейдут на новый формат контроля за дисциплиной учащихся, сообщил глава профильного министерства Сергей Кравцов.

«Введение оценки поведения в школах – это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение», – заявил руководитель ведомства.

Министр отметил, что нововведение станет значимым ориентиром для советников директоров по воспитанию. Подобный подход позволит специалистам объективно отслеживать динамику, находить проблемные зоны и вовремя корректировать педагогический процесс, передает РИА «Новости».

Апробация механизма для учеников с первого по восьмой класс уже проходит в пилотных регионах в 2025/26 учебном году. В 2026/27 учебном году оценивать поступки детей будут в десяти школах каждого субъекта страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова допустила внедрение оценок за поведение во всех школах страны с 1 сентября 2027 года.

В январе ведомство собиралось выставлять соответствующие отметки учащимся абсолютно всех классов.

В прошлом году министерство рассматривало три различных варианта шкалы оценивания.