Минпросвещения выбрало три варианта оценки поведения школьников

Степашин: Крым не вошел в состав России при распаде СССР из-за Ельцина

Tекст: Денис Тельманов

Россия могла получить Крым в момент распада СССР, если бы этот вопрос был включен в Беловежские соглашения, заявил Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, Борис Ельцин, будучи первым президентом России, не проявил необходимого интереса к теме Крыма, что и стало одной из причин, почему полуостров не вошел в состав России в 1991 году.

Степашин подчеркнул: «Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Это я знаю не понаслышке. Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этой теме».

Он также отметил, что сегодняшняя российская конституция не нуждается в изменениях и соответствует современным требованиям. По мнению Степашина, важно лишь, чтобы конституция строго соблюдалась.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит в Петербурге с 19 по 21 мая, информационным партнером мероприятия выступает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что инициатива США с признанием Крыма российским и нейтральным статусом Украины может привести к мирному соглашению и отмене санкций против России.

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