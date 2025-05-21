Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.44 комментария
Минпросвещения выбрало три варианта оценки поведения школьников
Стало известно о трех вариантах оценок поведения для российских школьников
Министерство просвещения анонсировало апробацию различных систем оценки поведения учеников с началом эксперимента в шести регионах страны.
Министерство просвещения рассматривает три варианта оценивания поведения школьников – по пятибалльной шкале, трехбалльной шкале или в формате зачета, передает ТАСС.
Министр просвещения России Сергей Кравцов на IV заседании Всероссийского родительского комитета сообщил: «У нас есть три варианта для апробации, мы обсуждали с педагогами, посмотрели существующий опыт. Три варианта для апробации мы предлагаем. Первое – оценивать поведение школьников «зачет» или «незачет». Второй вариант – по пятибалльной шкале. А третий – это трехбалльная оценка: неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение».
Пилотный проект по введению оценок за поведение начнет работу 1 сентября 2025 года. В эксперименте примут участие школы из шести регионов – Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовии.
До 1 июля определят список школ для эксперимента, а до 1 августа образовательные учреждения подготовят необходимые локальные нормативные правовые акты. В министерстве сейчас разрабатывают критерии и порядок выставления оценок за поведение, подчеркивая, что будет соблюден принцип объективности. Оценивание за поведение предлагается отнести к компетенции школ, а общие требования – к министерству.
Также отмечается, что конкурс инициатив родительских сообществ был анонсирован в сентябре 2024 года. По поручению президента Владимира Путина на поддержку родительских инициатив выделят 1 млрд рублей из резервного фонда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли законопроект о возвращении оценок за поведение в российских школах. В начале мая Минпросвещения анонсировало пилотный проект по введению оценок за поведение в образовательных учреждениях.