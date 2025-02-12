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В Госдуму внесли законопроект о возвращении оценок за поведение в школах
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП), руководитель парламентской фракции Сергей Миронов и депутат ГД от фракции СРЗП Дмитрий Гусев внесли в Госдуму законопроект об оценке поведения учеников, который должен повысить дисциплину и сформировать у школьников социальные навыки.
Как сообщили в пресс-службе Миронова, законопроект предполагает, что учителя будут давать аттестационный отзыв о поведении учеников, который станет частью образовательного процесса, передает АГН «Москва».
Миронов заявил, что данная инициатива поможет повысить дисциплину у школьников и станет важным шагом для формирования гармоничной образовательной среды. Он подчеркнул, что введение оценки за поведение будет способствовать развитию социальных навыков у детей, мотивируя их придерживаться норм культуры общения.
Политик добавил: «Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие».
По его словам, введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля. Это позитивно отразится на всей последующей взрослой жизни школьников, а также станет сигналом для родителей, что «где-то они недоглядели» и должны срочно заняться воспитанием своих детей.
Гусев отметил, что новая система поможет школьникам осознать важность вежливости и умения работать в команде. Он считает, что, зная об оценке своего поведения, ученики будут более внимательны к окружающим и начнут следовать установленным нормам. При этом Гусев подчеркнул, что учителя снова станут наставниками, воздействующими на формирование личности детей.
В среду сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести в школах оценку за поведение. «Дополнить статью 66 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 2.1 следующего содержания: Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путем оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником», – говорится в проекте федерального закона, пишет РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить введение оценки за поведение в общеобразовательных организациях с участием профессиональных и родительских сообществ.
В декабре в Госдуме намерены разработать законопроект, который вернет в школы систему оценок за поведение учеников. Подразумевается, что это должно повлиять на результаты их обучения.