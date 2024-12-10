В Госдуме решили разработать законопроект для возвращения оценок по поведению

В Госдуме создадут законопроект для возвращения оценок по поведению в школах

Tекст: Евгения Караваева

В Государственной думе разрабатывают законопроект о возврате оценок поведения в школах, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил о необходимости обсуждения этой темы с родителями и специалистами.

Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев намерен разработать соответствующий законопроект. По его мнению, введение оценок за поведение может стать условием соблюдения дисциплины и улучшения качества воспитательной работы в образовательных учреждениях. «Путин удивился, что в российских школах нет оценок за поведение. Что это значит? Значит, надо вернуться… Нужен закон. Подготовим», - отметил он.

Дискуссии вокруг оценок поведения уже давно ведутся среди педагогов и родителей. Нововведение предполагает, что это станет способом повышения ответственности школьников и усиления контроля за их поведением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предложил ввести оценки за поведение для воспитания дисциплины, чтобы ученики не вели себя асоциально даже при отличных результатах по предметам. В конце ноября психолог дала родителям советы по решению детских конфликтов.





Газета также сообщала, что психолог Надежда Резенова придерживается направления, учить детей самостоятельно разрешать конфликты и правильно коммуницировать, так как их