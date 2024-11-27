Психолог дала родителям совет по решению детских конфликтов

Психолог рассказала, как действовать родителям при конфликте школьников

Tекст: Татьяна Косолапова

В Кемерово отец второклассника избил 12-летнего ученика шестого класса. Такое поведение было вызвано тем, что ранее шестиклассник толкнул сына мужчины, применил болевой прием и испачкал рукавичку, о чем папе доложила свидетельница данного инцидента – родительница другого ученика.



«В первую очередь при конфликте школьников необходимо сначала изучить доводы обеих сторон. При разборе случившегося нередко получается так, что пострадавший провоцировал своего обидчика, словесно побуждал к каким-то действиям, а бывает и наоборот», – говорит Резенова.

Она подчеркивает, что из-за неоднозначности ситуации совершенно точно не стоит спешить ругаться с родителями обидчика вашего ребенка, директором или классным руководителем, и тем более ни при каких обстоятельствах нельзя «выяснять отношения» с чужим ребенком. Говорить следует именно со своим, обучая его умению правильно выходить из конфликтных ситуаций, не доводя их до физического контакта. Тем более что именно родители являются главными примерами для своих детей.

«После того как разобрались в конфликтной ситуации, нужно провести профилактическую беседу. Главные вопросы для обсуждения: что бы я сделал, как поступить? Образовательный аспект должен быть в любом случае, независимо от того, был ли ваш ребенок зачинщиком драки или ссоры или нет – он участник конфликта», – объясняет психолог.

Однако если ситуация повторяется регулярно и на ребенка нападают не первый раз, то в таком случае родителям следует поддерживать своего ребенка, продолжает специалист. В таких случаях уже стоит попробовать спокойно поговорить с родителями обидчика, вместе с детьми обсудить ситуацию, понять, что становится причиной конфликта. Если родители обидчика не идут на контакт, то необходимо обратиться к классному руководителю или к администрации школы, а также к психологу данного учебного заведения, если таковой имеется.



«Очень важно учить детей, чтобы они сами разбирались со своими конфликтами. Они должны видеть свою причастность к той или иной ситуации, роль другого участника. Школьников нужно учить правильно коммуницировать, общаться и договариваться», – подчеркивает Резенова.

В ситуациях, когда конфликтующей стороной в ссорах и драках оказывается ваш ребенок, стоит присмотреться к собственному поведению, продолжает специалист, ведь дети зачастую копируют поведение старших, переносят ситуации в семье на школьную жизнь.

«Нужно посмотреть на свои манеры: а что я такого делаю, почему мой ребенок так себя ведет? Поведение ребенка в школе – это наше отражение. И тут кроме пересмотра своего поведения стоит начать менять что-то в отношениях с ним. Потому что когда ребенок несет агрессию в мир, это всегда отражение нашей ситуации дома. Нужно налаживать контакт с ребенком. Если самостоятельно не получается добиться результата, то тут, конечно, лучше обратиться к семейному психологу», – делится специалист.

А в ситуации, когда из-за поведения конфликтного ребенка другие родители начинают агрессивно вести себя в школьных чатах или на родительских собраниях, не стоит поддаваться на провокации. Надо спокойно объяснить, что вы знаете о проблеме и работаете над ней, рассказывает психолог.

Если и после этого другие родители продолжают чрезмерно возмущаться, то не стоит реагировать на такие высказывания. В случае с мессенджерами можно просто временно покинуть чат, обозначив свои границы и продемонстрировав, что такое поведение по отношению к вам неприемлемо, либо попробовать привлечь педагога. «Не стоит забывать, что вступления родителей в конфликт обозначает расширение зоны конфликта, что не решает его, а только усугубляет», заключила Резенова.

Ранее доктор психологии Виктория Шиманская в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала родителям, как отучить школьника ругаться матом.