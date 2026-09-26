Роспотребнадзор назвал главные правила подготовки дачи к зиме

Роспотребнадзор посоветовал дачникам спрятать продукты и слить воду перед зимой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эксперты ведомства советуют перед отъездом надежно упаковать продукты, слить воду из всех емкостей и накрыть мебель плотной тканью, передает РИА «Новости».

«Оставленные крупы, сахар, макароны и мука без должной защиты могут привлечь в жилище мышей, которые являются переносчиками инфекций. Пересыпьте сыпучие продукты в герметичные емкости с крышками. Для защиты от моли используйте только сертифицированные репелленты (отпугивающие средства – ред.), размещая их вдали от продуктов», – отметили специалисты.

Перед консервацией дома необходимо полностью опустошить бочки, уличные трубы и сифоны под раковинами. Колодцы следует очистить, обработать хлорсодержащими препаратами и плотно закрыть крышкой для защиты от талых вод и экскрементов животных.

Скоропортящиеся запасы нужно забрать в город или выбросить. Закатанные соленья и варенье также нельзя оставлять в неотапливаемом помещении, так как при перепадах температур банки могут лопнуть, а содержимое испортится. Дополнительно рекомендуется провести влажную уборку, прочистить вентиляцию и защитить мебель от пыли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты посоветовали завершить работы по консервации дачного участка до наступления устойчивых заморозков. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова призвала слить воду из всех систем перед первыми морозами. Весной Роспотребнадзор предупредил об угрозе заражения геморрагической лихорадкой от мышевидных грызунов.