Эксперт дала советы по консервации дачного дома на зиму
В Союзе садоводов России объяснили правила подготовки дачного дома к зиме
В дачном доме перед первыми морозами надо слить воду из всех систем, отключить рубильники и газовые приборы, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Она также дала совет, что делать с электроникой и как не допустить пира грызунов после отъезда людей.
«Зимой на дачах редко кто живет, обычно уезжают до весны. Поскольку сейчас у многих есть водопровод, необходимо слить воду из системы, а также отключить насосы, бойлеры и другую электрику. Процесс слива воды занимает не меньше получаса – нужно подождать, пока она полностью перестанет капать. Также следует опустошить все емкости, которые использовались для полива в саду – садовые шланги, бочки, кастрюли и прочее», – говорит Воронова.
Если есть газовое отопление или газгольдер, все оборудование нужно отключить, продолжает собеседница. Все рубильники в доме также необходимо обесточить. Кроме того, следует убрать все продукты питания, поскольку есть риск того, что крупы, мука и другая провизия станут добычей грызунов. Еду лучше вывезти с дачи или утилизировать. Не стоит забывать вынести мусор – ничего органического в доме остаться не должно. Холодильник и морозильник нужно полностью вымыть и оставить двери приоткрытыми, чтобы внутри не образовалась плесень.
Также рекомендуется постирать и убрать постельное белье, одежду и лишний текстиль. Сложить их можно в герметичные пакеты или шкафы, переложив средствами от моли. Ценные вещи, технику, электронику лучше вывезти в город, так как они могут испортиться от холода и сырости. А чтобы дом не промерзал, можно утеплить его, постелив на пол коврики и заткнув окна ватой.
«В подвалах можно разложить отраву для мышей, чтобы не завелись грызуны. А что касается проветривания, то, на мой взгляд, оставлять форточки открытыми небезопасно – это может привлечь воров, птиц или грызунов. Да и дом промерзнет», – считает специалист. Снаружи необходимо убрать с участка весь инвентарь, мебель, мангалы – все, что может унести ветер или украсть злоумышленник, делится эксперт. Также она рекомендует осмотреть участок и спилить старые и сухие ветки деревьев, которые могут обломиться под тяжестью снега и упасть на дом или забор.
