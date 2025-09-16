Агроном объяснил необходимость высаживания сидератов в конце дачного сезона

Агроном Викулов дал совет дачникам по высаживанию сидератов перед зимой

Tекст: Татьяна Косолапова

«Для улучшения качества почвы сразу после сбора раннего урожая высаживают сидеральные растения (сидераты). В основном используют горчицу, рапс, поскольку они дешевы и неприхотливы. Тут в ход могут пойти любые быстрорастущие растения, в том числе капустные, которые создают большую массу. Использование сидератов с последующей заделкой оздоравливает почву и является экологическим способом увеличить ее плодородие», – говорит Викулов.



Белая горчица и рапс способны активно бороться с болезнями и вредителями (нематода, проволочник), подавляют сорняки, улучшают структуру почвы, продолжает агроном. Злаковые, такие как рожь и овес, защищают от эрозии, а бобовые (горох, клевер, люпин) обогащают почву азотом. Гречиха отлично разрыхляет тяжелые почвы, обогащает ее фосфором и калием.

«После того, как сидераты выросли, их скашивают и оставляют как мульчу прям на почве, корни в свою очередь гниют в земле. Так они рыхлят почву при перегнивании, делают ее более структурной. Особенно хороши сидераты на тяжелых почвах, потому что они улучшают ее состав, способствуют накоплению азота в ней. К тяжелым почвам относятся глинистые, их главная проблема – слабый воздухообмен и слабое прогревание почвы, что создает более тяжелые условия для роста», – объясняет специалист.

Кроме того, сидераты насыщают почву органикой, создают более оптимальные условия для роста, улучшают газообмен в ней, подчеркивает эксперт. Скошенная зеленая масса может использоваться как мульча на грядках, защищая почву от пересыхания и перегрева. Так на песчаных почвах сидераты своей биомассой помогают удерживать влагу и питательные элементы, предотвращая их вымывание.

«Высаживать сидераты в средней полосе России лучше всего в начале августа или, в крайнем случае, в середине. Сейчас это делать, скорее всего, поздно. Хотя сидераты достаточно быстро растут, до заморозков уже могут не успеть набрать зеленую массу. А она нужна и вырастает где-то за полтора месяца. Но в южных российских регионах можно и сейчас посадить, вполне может успеть вырасти», – заключил Викулов.

Ранее Викулов отмечал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что сидераты не только облагораживают почву, но и являются отличным способом борьбы с сорными растениями.