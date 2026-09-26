Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Мирошник назвал Украину дотационной содержанкой западных стран
Посол МИД Мирошник заявил о полной зависимости Украины от помощи Запада
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о неспособности Украины обеспечивать себя самостоятельно без западной финансовой и военной поддержки.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил о полной зависимости Киева от западных спонсоров, передает РИА «Новости». По его словам, страна существует исключительно за счет зарубежной помощи.
«Украинский режим является дотационной содержанкой и находится на содержании западных стран, которые выделяют колоссальные деньги и военную поддержку», – подчеркнул дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинские власти международными иждивенцами.
Объем западной финансовой помощи Киеву сравнялся с ВВП страны за 2021 год.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал на деструктивное влияние европейских кредитов.