В Киеве произошел взрыв на крупном фармацевтическом заводе

На украинском фармацевтическом заводе «Дарница» произошел новый взрыв

Tекст: Мария Иванова

Очередное ЧП зафиксировано на киевском фармацевтическом заводе «Дарница». Об этом сообщается на странице компании в Facebook*, передает ТАСС.

Данные о масштабе повреждений на предприятии пока не приводятся. При этом несколько дней назад на заводе уже происходил взрыв.

Киевское химико-фармацевтическое объединение «Дарница» было создано в 1976 году. В настоящее время компания является лидером украинского рынка по объемам продаж в натуральном выражении и выпускает более 180 лекарственных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу взрыв частично разрушил здание Высшего совета правосудия в Киеве.

В четверг в украинской столице прогремел новый взрыв.

В среду на фармацевтическом заводе «Дарница» произошел аналогичный инцидент.