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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    26 сентября 2026, 10:45 • Новости дня

    В Киеве произошел взрыв на крупном фармацевтическом заводе

    На украинском фармацевтическом заводе «Дарница» произошел новый взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной взрыв зафиксирован на территории фармацевтического предприятия «Дарница» в украинской столице.

    Очередное ЧП зафиксировано на киевском фармацевтическом заводе «Дарница». Об этом сообщается на странице компании в Facebook*, передает ТАСС.

    Данные о масштабе повреждений на предприятии пока не приводятся. При этом несколько дней назад на заводе уже происходил взрыв.

    Киевское химико-фармацевтическое объединение «Дарница» было создано в 1976 году. В настоящее время компания является лидером украинского рынка по объемам продаж в натуральном выражении и выпускает более 180 лекарственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу взрыв частично разрушил здание Высшего совета правосудия в Киеве.

    В четверг в украинской столице прогремел новый взрыв.

    В среду на фармацевтическом заводе «Дарница» произошел аналогичный инцидент.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    25 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен

    Новый замминистра обороны Украины Рева до СВО вел соцсети по-русски

    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен
    @ Минобороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях и песнях.

    Новый заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций Алексей Рева до начала специальной военной операции активно вел социальные сети на русском языке, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что бывший украинский комик регулярно публиковал контент в соцсетях на русском языке. До февраля 2022 года он делился фотографиями семьи, обсуждал киноновинки и выкладывал видео с исполнением русскоязычных песен.

    В январе 2022 года Алексей Рева посвятил пост на русском языке своему сыну Александру, который тогда увлекся блогерством. Сын чиновника также вел свою страницу исключительно на русском языке вплоть до начала СВО.

    Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого до 2020 года публиковала посты в соцсетях на русском языке.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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    25 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Зарезавший священника в Польше украинец оказался бывшим солдатом ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин Украины, напавший с ножом на священников в Польше, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

    «Уже удалось установить, что данный гражданин Украины, 31 года от роду, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины», – рассказал источник РИА «Новости».

    Мотивы преступления пока неясны, задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.

    Подозреваемый Игорь М. ехал из Германии на Украину. На границе его не пропустили из-за отсутствия автомобильной страховки. Представитель польской прокуратуры сообщил, что при задержании злоумышленник получил травмы, сейчас он находится в больнице и нуждается в медицинской помощи.

    Ранее замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек анонсировал проверку задержанного украинца на вменяемость.

    Премьер-министр страны Дональд Туск пообещал суровое наказание для нападавшего.

    Местная полиция задержала подозреваемого прямо на месте преступления.

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    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

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    25 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Украина наносила удары по складам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

    «Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

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    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

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    26 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР

    Ли Чжэ Мён выступил с отповедью Зеленскому из-за пленных КНДР

    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен жестко раскритиковал в соцсети Х главу киевского режима Владимира Зеленского за разглашение сведений о передаче Сеулу военнопленных из КНДР.

    «Государственные дела должны вестись в интересах нации и народа, а не ради интересов или роста популярности правящего режима или тех, кто находится у власти. Вопрос репатриации северокорейских пленных крайне деликатен и имеет серьезные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове», – отмечает южнокорейский лидер в большом послании в соцсети Х.

    Ли Чжэ Мён указывает на сложные отношения между Сеулом и Пхеньяном, а также угрозы жизням людей и нацбезопасности, которыми руководствовалась южнокорейская сторона, призывая не предавать ситуацию огласке.

    «Людей, которые ставят под угрозу человеческие жизни и национальную безопасность ради мелкой личной выгоды, называют убийцами или предателями», – негодует политик.

    Он признает, что было бы неверно критиковать решение о неразглашении информации, если оно было разумным и обоснованным, но нынешняя ситуация не такова.

    «Хотя мне неизвестны конкретные обстоятельства, побудившие украинскую сторону нарушить договоренность о конфиденциальности и предать дело огласке, сложившаяся ситуация вызывает глубокое сожаление», – написал Ли Чжэ Мён.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР, чем Украина спровоцировал скандал в Южной Корее. Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    26 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами

    Украинские мигранты нанесли нацистские граффити на улицы Варшавы и Люблина

    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    @ Alexander Bundin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы в Польше рисуют нацистские символы в общественных местах, рассказал представитель подпольного движения Stop Grave.

    Украинские мигранты в Польше наносят нацистские символы в общественных местах, передает РИА «Новости». Фотографии соответствующих граффити из Варшавы и Люблина предоставили представители подпольного движения Stop Grave.

    «Из-за постоянных стычек с поляками горе-упашники (УПА - запрещенная в РФ экстремистская организация) не придумали ничего лучше, как «обзывать» общественные места – подземные переходы, улицы – именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения Евгения Коновальца», – рассказал собеседник агентства.

    Рядом с именем националиста нанесен кодовый лозунг неонацистов. Эта числовая комбинация зашифровывает нацистские приветствия и имя Гитлера. В России она внесена в федеральный список экстремистских материалов и рассматривается как пропаганда нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты эксгумировали прах националиста на кладбище в Роттердаме.

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    25 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    С февраля 2022 года румынскую границу пересекли более 16 млн граждан Украины, при этом сейчас в стране остаются около 200 тыс. человек, сообщила погранполиция.

    По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года по 24 сентября 2026 года в Румынию прибыли более 16 млн украинцев, передает ТАСС. Румынские власти ведут такие подсчеты с 10 февраля 2022 года, называя интервал с 10 до 24 февраля того же года «доконфликтным периодом».

    В настоящее время на румынской территории находятся около 200 тыс. украинских граждан. Точной статистики не существует, так как многие получившие убежище украинцы затем выезжают в Западную Европу. Они используют Румынию как транзитную страну.

    Напомним, европейские страны сокращают объемы помощи украинским беженцам.

    Госпогранслужба Украины задержала на границе с Румынией около 30 тыс. уклонистов.

    В начале сентября пункт пропуска «Орловка» на украинско-румынской границе закрылся из-за ночного пожара.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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