Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
В Киеве произошел взрыв на крупном фармацевтическом заводе
На украинском фармацевтическом заводе «Дарница» произошел новый взрыв
Очередной взрыв зафиксирован на территории фармацевтического предприятия «Дарница» в украинской столице.
Очередное ЧП зафиксировано на киевском фармацевтическом заводе «Дарница». Об этом сообщается на странице компании в Facebook*, передает ТАСС.
Данные о масштабе повреждений на предприятии пока не приводятся. При этом несколько дней назад на заводе уже происходил взрыв.
Киевское химико-фармацевтическое объединение «Дарница» было создано в 1976 году. В настоящее время компания является лидером украинского рынка по объемам продаж в натуральном выражении и выпускает более 180 лекарственных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу взрыв частично разрушил здание Высшего совета правосудия в Киеве.
В четверг в украинской столице прогремел новый взрыв.
В среду на фармацевтическом заводе «Дарница» произошел аналогичный инцидент.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ