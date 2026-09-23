Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
В Киеве произошел взрыв на крупном фармацевтическом заводе «Дарница»
На территории крупного фармацевтического предприятия «Дарница» в Киеве зафиксирован взрыв, сообщили украинские СМИ.
Взрыв произошел на территории фармацевтического предприятия «Дарница», завод считается одним из самых крупных на Украине, передает ТАСС.
Информацию о происшествии журналистам подтвердил представитель компании. Подробности о возможных разрушениях и масштабе ущерба пока не раскрываются.
В Киеве после серии мощных взрывов зафиксировано крупное возгорание в районе железнодорожного вокзала.
Также после взрывов в Киеве частично пропал интернет.
Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили склады хранения материалов для производства дронов в Киеве, в Одессе поражены три логистических центра, где хранились грузы для ВСУ.