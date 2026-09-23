В Киеве произошел взрыв на крупном фармацевтическом заводе «Дарница»

Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках

Tекст: Валерия Городецкая

Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

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