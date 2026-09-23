  • Новость часаМарочко: ВС России почти полностью выбили ВСУ из Клинового в ДНР
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    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН
    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    36 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    20 комментариев
    23 сентября 2026, 07:00 • Новости дня

    В Киеве прогремел мощный взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    Громкий взрыв прогремел в Киеве, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «РБК-Украина», в украинской столице в четвертый раз с начала суток объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил о поражении инфраструктурных объектов в Оболонском районе украинской столицы, куда экстренно направились спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в трех районах украинской столицы произошли крупные пожары на территории складских помещений.

    В конце августа мэр города Виталий Кличко сообщил о возгорании складов в Святошинском и Дарницком районах.

    22 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оригинально ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге на критику из-за отказа Будапешта вступить в новое региональное объединение.

    Глава венгерского правительства сравнил ситуацию вокруг создания альянса с приглашением поиграть в мяч, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский министр возмутился резкими высказываниями политика о нежелании присоединяться к Карпатской восьмерке.

    «Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», – написал Мадьяр в соцсети.

    Он подчеркнул, что включение суверенного государства в международные форматы без предварительных консультаций абсолютно недопустимо. Карпатская восьмерка была создана по инициативе Киева в сентябре 2026 года при участии Польши, Румынии, Сербии, Чехии, Австрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового внешнеполитического формата «Карпатская восьмерка».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от участия в этом инициированном Киевом объединении.

    Глава венгерского правительства заодно исключил возможность строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов на территории своей страны.

    Комментарии (6)
    22 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ

    Военкор Громов: Ликвидация формирований ВСУ в Доброполье может занять месяц

    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Капитальная застройка и промышленные объекты превращают Доброполье в серьезный оборонительный узел. Сроки и ход уничтожения армией России блокированных в городе формирований будут зависеть от действий противника: если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее Минобороны сообщило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье.

    «Доброполье, за счет развитой капитальной застройки, представляет собой значимый оборонительный узел. Там есть высотные здания и промышленные объекты, которые можно использовать для размещения личного состава, хранения вооружений и боеприпасов. Контроль над населенным пунктом дает существенное преимущество», – отметил военный корреспондент Федор Громов.

    По его мнению, в сообщении Минобороны России речь, скорее, идет об оперативном окружении узла обороны ВСУ. «Оформить полное окружение на текущем этапе боевых действий довольно сложно: пехотные передовые порядки значительно разрежены по сравнению с 2022–2023 годами. Если тогда один километр фронта удерживала рота – около ста человек, – то сейчас на таком участке остается всего от двух до шести бойцов. Это связано с резко возросшей активностью беспилотников с обеих сторон», – рассуждает собеседник.

    Говоря о блокированных формированиях противника, военкор напомнил, что бригады национальной гвардии Украины традиционно считаются более мотивированными и отличаются лучшим снабжением по сравнению с подразделениями сухопутных войск. «Во многом это связано с тем, что украинские власти никогда полностью не доверяли армии. Именно поэтому и при Петре Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), а затем и при Владимире Зеленском, части Национальной гвардии укреплялись – в том числе на случай возможного армейского мятежа», – уточнил Громов.

    Что касается 425-го штурмового полка «Скала», продолжил спикер, то важно учитывать его численность: «штат максимально раздут». «Фактически это мобильный резерв, который создавался, чтобы купировать продвижение наступающих российских сил. В случае прорыва на том или ином направлении им затыкают дыры: формирование постоянными контратаками сбивает темп нашего наступления и таким образом дает возможность механизированным частям восстановить оборонительную линию», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, сроки и ход уничтожения армией России блокированных в Доброполье формирований будут зависеть от действий противника. «Если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится. При этом темпы продвижения российских войск на этом направлении вселяют оптимизм. Поэтому, вероятно, наши бойцы решат задачу быстро: речь может идти о периоде от недели до месяца», – допустил Громов.

    После Доброполья ВС РФ предстоит освободить Белозерское – еще один населенный пункт с капитальной застройкой и промышленными объектами. На этом фоне заявление Минобороны о развитии наступления в направлении Александровки военкор расценивает как декларацию намерений. «Взятие Александровки под контроль важно по ряду причин. Во-первых, это позволит перерезать один из путей снабжения Славянско-Краматорской группировки противника и продолжать операцию по глубокому охвату агломерации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, поскольку Александровка находится на стыке ДНР, Харьковской и Днепропетровской областей, освобождение населенного пункта дает широкие возможности для маневра. В частности, открывается перспектива наступления на ту часть Харьковской области, которая слабо подготовлена ВСУ к обороне. В конечном счете все будет зависеть от дальнейших планов Генерального штаба», – заключил Громов.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье (ДНР) и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

    По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений – южного и северо-восточного. «Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», – сказал он ТАСС.

    В июне Владимир Путин заявил, что российская армия каждый день постепенно продвигается в зоне спецоперации. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем, идем каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого», – подчеркивал президент.

    Тогда глава государства сообщил, что ВС России полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% ДНР. В июле Путин отметил, что с начала 2026 года войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

    Комментарии (19)
    22 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели серию ударов по ключевым промышленным, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, включая заводы по производству ракет и боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Атака затронула Киев, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Одесскую области, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражено предприятие «Файер Поинт», выпускавшее детали для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и логистический узел «Грандтерминал» с топливом.

    В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожскому металлургическому комбинату, трубопрокатному заводу «Интерпайп Сталь» и предприятию «Соврахим» в Павлограде, производившему боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт».

    Также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске.

    В Полтавской области поражены Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и табачная фабрика «JTI Украина», где производили боеприпасы для стрелкового оружия. В Винницкой области уничтожен объект железнодорожной инфраструктуры.

    В Одесской области удары нанесены по логистическим центрам в Одессе и Ильичевске, а также по портовой инфраструктуре в Рени. Кроме того, в море поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    В середине сентября российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области.

    Также Вооруженные силы России атаковали украинские металлургические предприятия и портовую инфраструктуру.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило о поражении завода комплектующих для ракет «Фламинго» в Киеве.

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    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    22 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Кличко сообщил о взрывах топливных резервуаров в Киеве

    Кличко: В Киеве взорвались топливные резервуары

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одном из районов украинской столицы зафиксированы попадания в топливные резервуары, на место происшествия направлены экстренные службы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    В Оболонском районе украинской столицы произошли взрывы резервуаров с топливом, написал Кличко в Telegram-канале. «В Оболонском районе зафиксированы попадания в резервуары с топливом», – написал он.

    Градоначальник добавил, что на место происшествия уже направлены экстренные службы.

    Других подробностей о произошедшем Кличко не привел.

    В начале сентября в трех районах украинской столицы произошли крупные пожары на территории складских помещений.

    В конце августа мэр города Виталий Кличко сообщил о возгорании складов в Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее в Оболонском районе Киева уже горели резервуары с топливом.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    Мирошник рифмой охарактеризовал главу МИД Украины Сибигу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал заявления украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о ситуации в городе Алешки короткой рифмованной фразой.

    «Когда Сибига врет? Когда открывает рот», – сказал Мирошник, комментируя распространяемые украинским министром фейки о Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Представитель российского министерства добавил, что постоянный обман является ключевой характеристикой всей внешней политики соседней страны.

    По его мнению, это качество также в полной мере присуще главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    Ранее Мирошник обвинил украинские власти в распространении лжи о ситуации в Алешках.

    В феврале дипломат назвал ложью слова Андрея Сибиги о непричастности Киева к покушению на российского генерала Владимира Алексеева.

    Летом представитель ведомства констатировал переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда

    Рубио: Атаки Украины на связанные с США нефтяные суда недопустимы

    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о недопустимости атак со стороны Киева на связанные с американской стороной нефтяные суда.

    Вашингтон выразил беспокойство в связи с атаками Киева на связанные с США суда, перевозящие нефть, передает РИА «Новости». По словам Рубио, американские власти считают такую ситуацию недопустимой.

    «Мы обеспокоены тем, что на протяжении последних месяцев в ряде случаев связанные с США суда, перевозящие нефть, подвергались атакам – возможно, не специально – но подвергались атакам со стороны Украины», – рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены позволять, чтобы подобные инциденты продолжались в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США предостерегла Украину от нападений на суда в Черном море.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки по нефтяным объектам.

    Киев пообещал Вашингтону не бить по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.

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    22 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Киев лишил выплат вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вернувшихся из российского плена украинских солдат массово лишают законных выплат, увольняя их из частей задним числом, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинским военнослужащим, вернувшимся на родину после обмена, отказывают в выплате денежного довольствия и положенных надбавок за период нахождения в плену, передает РИА «Новости».

    Как рассказали представители российских силовых ведомств, в качестве примера можно привести ситуацию со старшим лейтенантом Андреем Борзенко из 164-й радиотехнической бригады ПВО Украины. Офицер оказался в плену в начале спецоперации и вернулся на Украину спустя четыре года.

    «По возвращении он обнаружил, что ему и его родственникам не заплатили ни гроша. На официальный запрос командование части ответило, что он вообще не является их военнослужащим», – сообщил источник агентства.

    По украинскому законодательству, в частности постановлению Кабинета министров от 30 ноября 2016 года, за военнопленными должно сохраняться денежное довольствие по последнему месту службы. Однако, по информации силовиков, некоторые части ВСУ практикуют увольнение попавших в плен бойцов задним числом, чтобы лишить их семьи положенных выплат.

    Украинские власти оставили без денежного довольствия мать обвиненного в госизмене пленного бойца ВСУ.

    Мать другого украинского военнопленного присвоила полагавшиеся сыну за три года выплаты перед отъездом за границу.

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    22 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении ситуации для Украины
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении ситуации для Украины
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения Украины в экономике и на фронте, прогнозируя сохранение этой негативной тенденции.

    Положение дел на Украине стремительно ухудшается как в экономической сфере, так и непосредственно в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, эта тенденция неизбежно продолжится в будущем.

    «Что касается таких заявлений Зеленского: сегодня очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день – и экономическая ситуация, и ситуация на фронтах. Так будет продолжаться и дальше», – отметил Песков, комментируя слова Владимира Зеленского.

    Ранее Зеленский заявлял о готовности к прекращению огня без выдвижения условий и желании перейти к дипломатическому урегулированию. Представитель Кремля также подчеркнул, что в Киеве прекрасно осознают, какие решения необходимо принять для достижения устойчивого мира, а не просто временного перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.

    Представитель Кремля заявил о плачевном состоянии киевского режима на фоне нехватки вооружений.

    Дмитрий Песков объяснил проявленную украинским руководством гибкость стремительно ухудшающейся экономической ситуацией.

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    22 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Жену Петросяна Брухунову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову включили в реестр скандального украинского портала «Миротворец» за поддержку России.

    Личная информация жены известного юмориста появилась на ресурсе во вторник, передает РИА «Новости». Создатели портала обвиняют женщину в пропаганде, поддержке России и покушении на суверенитет Украины.

    Сам Евгений Петросян числится в списках «Миротворца» с 2017 года. Авторы ресурса вменяют артисту нарушение украинской государственной границы и пособничество российским властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября текущего года актер Максим Радугин пополнил список лиц на скандальном украинском портале.

    В конце августа в базе данных этого сайта оказался российский скрипач Вадим Репин.

    В прошлом году суд лишил дочь Евгения Петросяна права пользования московской квартирой.

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    22 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    МИД обвинил Украину во лжи о ситуации в Алешках

    Мирошник: Украина терроризирует жителей Алешек и врет об обстановке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек и распространении лжи о ситуации в городе.

    Мирошник сообщил, что Киев намеренно создает тяжелые условия для жителей города Алешки в Херсонской области, передает РИА «Новости». Дипломат указал на попытки украинской стороны дистанционно осадить населенный пункт.

    По его словам, цель таких действий – лишить горожан продуктов питания, воды, медикаментов и других товаров первой необходимости. Кроме того, планируется разрушение местной энергосистемы.

    «Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские», – подчеркнул дипломат в беседе с агентством.

    Мирошник выразил уверенность, что обстановка в регионе изменится. Он связал это с наращиванием числа российских военных и военно-технических возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к Алешкам.

    В конце июля от атак дронов в этом городе пострадали три мирных жителя.

    Месяцем ранее в результате удара вражеского беспилотника погиб местный мужчина.

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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной российской ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские средства противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты и «Ониксы».

    Украинская противовоздушная оборона минувшей ночью оказалась бессильна перед российскими ударами, передает ТАСС. Военным не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, средства ПВО не смогли справиться с противокорабельными ракетами «Оникс». Об этом свидетельствуют официальные данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса, военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия металлургической и химической промышленности, ТЭК, ВПК в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

    17 сентября украинские системы противовоздушной обороны не перехватили ни одной выпущенной дальнобойной ракеты.

    Несколькими днями ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил нулевую эффективность зенитных комплексов перед массированным ударом.

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

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