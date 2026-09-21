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Венгрия отказалась от участия в инициированной Киевом «Карпатской восьмерке»
Мадьяр: Венгрия не стала присоединяться к «Карпатской восьмерке»
Будапешт отказался от участия в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка», заявил премьер-министр Петер Мадьяр во время выступления в парламенте.
Венгрия отклонила приглашение Киева присоединиться к формату «Карпатская восьмерка» по уважительным причинам, а также заблокировала строительство украинского нефтяного хранилища на своей территории, сообщил Мадьяр, передает ТАСС.
«Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали», – сказал политик. При этом он не стал уточнять, какие именно причины послужили поводом для такого решения.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Венгрия не позволит построить на своей территории хранилище нефтепродуктов для Украины. Ранее о таких планах объявлял Киев. Меморандум о взаимопонимании по этому проекту подписывала компания MOL с украинским «Нафтогазом».
Мадьяр заверил, что объект не появится ни на границе двух государств, ни в каком-либо другом месте страны. Он также предупредил руководство MOL, что в будущем ждет от компании действий, которые будут согласованы с новым кабинетом министров.
Накануне сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» и венгерский концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии.
В начале сентября венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал соседнюю страну не готовой к вступлению в Евросоюз.
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