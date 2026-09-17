О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора Украины
Зеленский назначил Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский официально назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора Украины.
Владимир Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора страны, передает ТАСС.
«Возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей генерального прокурора», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
В начале сентября бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку на фоне скандала с мошенническими колл-центрами.
Позже Владимир Зеленский отстранил его от должности в обход Верховной рады.
Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Кравченко уехал за границу.