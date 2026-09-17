В Госдуме рассказали о новой системе выплат матерям-героиням

Депутат Исаков сообщил об автоматической выплате 1 млн рублей матерям-героиням

Tекст: Вера Басилая

Женщины, удостоенные почетного звания «Мать-героиня», начнут получать разовую выплату в размере 1 млн рублей автоматически через Социальный фонд. Проект соответствующего документа уже подготовлен Министерством труда и социальной защиты России, передает РИА «Новости».

«С 1 января 2027 года Социальный фонд начнет перечислять разовую выплату в 1 млн рублей за присвоение звания «Мать-героиня» в проактивном, то есть автоматическом режиме. Соответствующий проект разработал Минтруд России», – сообщил депутат Владимир Исаков.

Парламентарий подчеркнул, что нововведение избавит многодетных матерей от необходимости собирать подтверждающие документы. По его словам, после подписания указа о награждении система самостоятельно зафиксирует статус благодаря оцифрованным государственным базам данных.

Звание присваивается за рождение и воспитание десяти и более детей, сопровождаясь вручением ордена и выплатой 1 млн рублей.

С начала 2026 года обладательницы звания «Мать-героиня» получают новые льготы, включая бесплатные лекарства, освобождение от оплаты ЖКХ и бесплатное обучение.

В качестве альтернативы льготам предусмотрена ежемесячная выплата более 72 тыс. рублей с ежегодной индексацией.

В августе президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам.

В начале года в России вступили в силу новые меры социальной поддержки многодетных семей.

В прошлом году депутаты Госдумы одобрили дополнительные ежемесячные выплаты и расширение льгот для матерей-героинь.