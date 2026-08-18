В Мариинске пропала 11-летняя девочка

Tекст: Антон Антонов

«Сотрудники отдела МВД России «Мариинский» разыскивают 11-летнюю Елизавету Семчак. 17 августа около 20.00 (около 16.00 мск) она вышла из дома по улице Лермонтова и до настоящего времени не вернулась. Мама девочки обратилась в дежурную часть полиции в 21:45 (17.45 мск)», – говорится в сообщении ведомства.



В управлении отметили, что сотрудники отдела МВД незамедлительно организовали масштабные поиски, которые продолжались всю ночь. Сейчас полицейские осматривают заброшенные здания, опрашивают знакомых девочки, ориентировка на ребенка передана всем патрульным нарядам, участвующим в единой дислокации, передает РИА «Новости».

По приметам Елизаветы Семчак, ее рост около 150 см, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы русые до плеч. На момент исчезновения она была одета в джинсы болотного цвета, черную толстовку и фиолетовые кеды.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефонам в Мариинске: 8-(38443)-5-25-43, 8-999-306-47-46 или по номеру 02 (102 с мобильного телефона), при этом анонимность обратившимся гарантируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Кузбассе тело девятилетней девочки, ушедшей на прогулку и не вернувшейся, нашли в реке Томь без видимых признаков насильственной смерти.

В 2024 году в Кемеровской области полицейские и волонтеры обнаружили живой пропавшую 11-летнюю девочку из деревни Терехино на участке ее бабушки в городе Топки.