Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».
Володин предупредил о последствиях публикации видео с оскорблениями учителей
Оскорбительные видео с участием педагогов, размещенные в социальных сетях, могут иметь серьезные последствия для школьников, их родителей и самих учителей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В своем канале в Max он подчеркнул: «Всем надо осознать: это не игра. Участие в таких „трендах“ может привести к серьезным последствиям. Это надо понимать и школьникам, и родителям, и учителям».
Володин также обратил внимание на важность оперативной реакции со стороны владельцев социальных сетей. По его мнению, платформа должна быстро удалять контент, который нарушает установленные правила.
Он выразил благодарность блогерам и Лиге безопасного интернета за объективное освещение данной проблемы. В завершение Володин подчеркнул, что речь идет не только о вопросах этики и морали, но и о безопасности всех участников образовательного процесса.
Директор школы в Москве ушла в отставку после публикации видео с издевательствами над учеником.