Директор школы в Москве уволилась после публикации видео с издевательствами над учеником

Директор московской школы №1536, где школьники сняли на видео издевательства над учеником, уволилась, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Кроме того, трудовые отношения расторгнуты с классным руководителем класса, ученики которого издевались над ребенком на год младше.

«Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы № 1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил ее просьбу», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Служебная проверка в настоящее время продолжается, к выяснению обстоятельств инцидента привлечены специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Они работают со школьниками и их семьями.

Классный руководитель мальчика, над которым издевались, заявила, что в ее адрес начали поступать угрозы, она также намерена подать иск за ложь и клевету.

Она заявила, что пост в Twitter, о том, что над учеником издеваются и классный руководитель покрывает это, является ложью.

«То, что написано в ее посте, – это неправда. Это настолько неправда. И меня сейчас и мою семью преследуют во всех социальных сетях, угрожают. Я уже второй день живу в каком-то кошмаре. Люди с незнакомых номеров (угрожают, – прим. ВЗГЛЯД), с разных городов, вплоть до того, что на корпоративную почту. Пытаюсь заблокировать страницу во «ВКонтакте», но пока не получилось. Потоки грязи на всю мою семью, моих детей, всех», – рассказала Наталья Любарская телеканалу «360»

Учительница говорит, что родители пострадавшего на контакт не идут.

При этом генеральный директор театра Резника, актером которого является пострадавший мальчик, Ирина Романова рассказала, что в адрес ребенка продолжается травля, на телефон ребенка присылают угрозы.

«Там мат-перемат. Там дети говорят, шлют ему такие проклятья. Может, они на митинг с плакатами выйдут сейчас к его дому в защиту учительницы и школы, что якобы они не причем», – сказала она. По ее словам, волнения среди учеников поднимает сама Наталья Любарская.

Напомним, в Сети появилось видео издевательств над мальчиком в московской школе №1536. Ученика другие школьники окунули головой в унитаз. После публикации видеозаписи было заведено дело о побоях.