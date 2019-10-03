Одноклассники окунули московского школьника головой в унитаз

Видео издевательств над мальчиком в московской школе №1536 появилось в Сети. Одноклассники опустили ребенка головой в унитаз.

Видео и просьбой помочь опубликовала в Twitter Ирина Романова. На кадрах хулиганы мокают своего знакомого головой в унитаз. Мальчик сопротивляется и кричит. После унижений он выбегает из кабинки в коридор под хохот обидчиков. В конце ролика они его толкают, и ребенок падает на пол.

Ситуацию прокомментировала классный руководитель школьника. «Это не вчера было. Сейчас мы пытаемся все детали узнать и во всем разобраться. Нам надо встретиться с директором, и все это дело решить», – рассказала Наталья Владимировна телеканалу «360».

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



По словам уполномоченной при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом (организованной травлей), однако лишь каждый десятый родитель знает об этом.

Роскачество рассказывало о методах борьбы с травлей в Сети. Также в Instagram разработал средство для борьбы с травлей.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему растет уровень агрессии среди школьников.