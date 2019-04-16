Детский омбудсмен раскрыла масштабы буллинга в России

Каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом (организованной травлей), однако лишь каждый десятый родитель знает об этом, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Каждый десятый родитель говорит о том, что знаком с темой буллинга и что ребенок об этом рассказывал. Но каждый третий ребенок говорит, что лично с этим сталкивался», – сказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщает ТАСС.

Она отметила, что данная статистика свидетельствует о сложностях в понимании взрослыми проблем детей.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Ранее Кузнецова называла три условия борьбы с кибербуллингом, среди которых внимание родителей и педагогов к детям в стрессовой ситуации, создание благоприятной атмосферы в семье и исключение агрессивной манеры общения.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему растет уровень агрессии среди школьников.