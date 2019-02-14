Детский омбудсмен назвала три условия преодоления кибербуллинга

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание на риски унижения детьми друг друга в интернете.

«Порой перепалка оффлайн переходит в онлайн и наоборот – перепалка в интернете, когда дети не чувствуют и не отвечают до конца за свои слова, которые они пишут в социальной сети, пишут на чужой страничке», – напомнила РИА «Новости» уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она же назвала три фактора преодоления проблемы в каждом случае. Во-первых, по ее словам, взрослые не должны игнорировать тревожную ситуацию, понимать ее стрессовость для ребенка. Это касается и педагогов.

Далее – важно в «оффлайне» создать благоприятную среду, не допускающую агрессивной манеры общения. «И третье – это, конечно, хорошая, созидательная, благоприятная и принимающая среда в семье. Ребенок может на ранней стадии сказать о том, что что-то пошло не так», – добавила омбудсмен.

Отвечая на вопрос, куда обращаться в случае травли, Кузнецова отметила, что это могут быть и горячие линии, на которых зачастую не хватает профессионалов.

Говоря в целом о проблеме, омбудсмен отметила важность темы позитивного контента и как следующий шаг – создания программы созидательного развития детства. «Важно, чтобы мы владели интернетом, а не он владел нами», – подытожила она.

В январе было возбуждено дело о халатности против завуча барнаульского лицея, учащегося которого сверстники забросали обломками льда, повредив веко. О случившемся мать мальчика рассказала в соцсетях. По ее словам, в школе заявили, что тот «сам виноват», так как «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки».