Против завуча лицея в Барнауле завели дело из-за травли ученика

В отношении руководства и сотрудников барнаульского лицея №101 приняли меры из-за травли ребенка в образовательном учреждении.

В результате проверки МБОУ «Лицей №101» директора привлекли к дисциплинарной ответственности, а против завуча возбудили уголовное дело по статье «Халатность», сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

«Комитету по образованию Барнаула рекомендовано принять административные и дисциплинарные меры в отношении сотрудников МБОУ «Лицей № 101», оказать психолого-педагогическую помощь всем участникам конфликта, повысить компетентность сотрудников лицея по предупреждению кризисных ситуаций», – говорится в сообщении.

Министерство образования и науки Алтайского края потребовало от глав администраций муниципальных районов и городских округов региона организовать работу, которая будет направлена на прекращение подобных ситуаций. Прокуратура продолжает проверку деятельности лицея.

Напомним, о травле 14-летнего ученика в лицее Барнаула стало известно после того, как его мать Ульяна Меньшикова сообщила о ЧП в социальных сетях. Перед обращением в полицию ребенка забросали кусками льда, в результате чего у пострадавшего был подбит глаз и порвано веко. При этом, по ее словам, представители учебного заведения заявляли, что мальчик «сам виноват», так как «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки».

После случившегося детский омбудсмен России Анна Кузнецова связалась с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае, а также обратилась в прокуратуру края с просьбой о проверке лицея. К проверке подключились Министерство образования и науки Алтайского края, следственный комитет Следственного управления России по Алтайскому краю и комитет по образованию Барнаула.