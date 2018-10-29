СК проверит заявления сибирячки о безуспешных попытках остановить травлю сына в школе

Жительница Барнаула Ульяна Меньшикова рассказала, что ее 14-летний сын подвергается травле со стороны учеников лицея №101 при попустительстве учителей.

С начала учебного года сын Меньшиковой живет «как на войне», написала мать ребенка в Facebook.

Она рассказала, что несколько семиклассников и шестиклассников караулили мальчика по вечерам. «Нападали и били всегда со спины, тут же разбегаясь врассыпную, унижали, поливали нецензурной бранью, оплевывали», – написала она.

По ее словам, все это видели не только дети, но и педагоги.

Меньшикова решила поговорить с директором, когда сын попросил ее купить кастет. Но накануне запланированного визита в школу мальчик пришел домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

Женщина отправила сына в травмпункт и обратилась в полицию. По ее словам, на видеозаписи с камеры наблюдения «видно, как толпа подростков забрасывает его кусками льда, как он получил травму и как с окровавленным лицом возвращается в школу».

Женщина рассказала, что школа вызывала родителей виновников и в итоге пришла к выводу, что «дети просто играли в снежки, так бывает».

Представители лицея, по словам Меньшиковой, заявили, что мальчик стал жертвой потому, что «сам виноват», так как «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки».

Директор лицея №101 Василий Михальчук заявил, что рассказ Меньшиковой не соответствует действительности. По его словам, в присутствии учителей мальчика не били, а об остальном он не знает, сообщает «МК на Алтае».

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю проверит информацию из поста Меньшиковой. Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сотрудников школы, сообщили в региональном управлении СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.