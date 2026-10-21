Уиткофф попросил Путина изучить документы по Украине позднее

Песков объяснил решение Путина освободить американского наемника Хаббарда

Путин освободил американского наемника Хаббарда по гуманитарным соображениям

Tекст: Елизавета Шишкова

«Этот вопрос определенное время ставился американской стороной, в целом контакты по вопросам обменов и т. д. продолжаются на постоянной основе по линии специальных служб. В данном случае президент еще раз принял такое решение, исходя из гуманитарных соображений», – заявил Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести».

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца, который в 2024 году был осужден в России по делу о наемничестве.

Стивен Хаббард является 73-летним уроженцем Мичигана, с 2014 года он жил на Украине. В феврале 2022 года мужчина заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с денежным довольствием не менее тысячи долларов в месяц. Американец прошел обучение, получил оружие и боеприпасы, после чего до апреля 2022 года служил в ВСУ, пока не был задержан российскими военнослужащими.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Стивена Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии. Свою вину мужчина полностью признал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин сообщил о нахождении американского наемника Хаббарда в Пулково.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера за освобождение американца.

Во вторник Дональд Трамп попросил Путина освободить осужденного за наемничество.