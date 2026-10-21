Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Уиткофф попросил Путина изучить документы по Украине позднее
Спецпосланник США Уиткофф передал Путину документы по Украине в Петербурге
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на встречу в Петербурге документы с подходами к украинскому урегулированию и попросил президента России Владимира Путина ознакомиться с ними чуть позже.
Встреча проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе беседы спецпосланник президента США заявил, что привез документы, в которых излагаются подходы к решению украинского кризиса, передает РИА «Новости».
«Я попросил бы вас, господин президент, рассмотреть и посмотреть эти документы чуть позднее», – сказал Уиткофф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию на Украине.
Глава государства спросил спецпосланника США об итогах переговоров в Норвегии.
Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что обсуждение украинского кризиса станет частью повестки этой встречи.