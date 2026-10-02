Вербовавший наемников для ВСУ иностранец задержан при попытке въезда в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Петренко по итогам проведенного в Луганске председателем ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания пояснила, что иностранный гражданин Алимордон Худиков был задержан в августе при попытке пересечь российскую границу, передает ТАСС.

Следствие подтвердило его причастность к привлечению иностранцев за деньги для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.

В ходе оперативного совещания в Луганске выяснилось, что задержанный и сам планировал вступить в ряды вооруженных сил противника.

Преступная деятельность иностранца была пресечена сотрудниками ФСБ. В настоящее время суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом петербургский суд арестовал гражданина Колумбии по делу о попытке вербовки в украинские войска.

В марте стало известно, что Киев начал нанимать иностранных инструкторов для подготовки бойцов.