Блогера Лизу Миллер заочно осудили по делу об отмывании 76 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Блогер признана виновной в легализации средств, приобретенных в результате уклонения от уплаты налогов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

С декабря 2020 по апрель 2024 года Миллер легализовала более 76 млн рублей. Средства пошли на частичную оплату автомобиля Rolls-Royce (более 3,7 млн рублей) и квартиры в Абу-Даби (свыше 44,3 млн рублей). Еще более 28,3 млн рублей были переведены на ее личный счет в виде дивидендов от подконтрольной компании.

Суд назначил ей четыре года в колонии общего режима, штраф в 1 млн рублей и на два года лишил права администрировать сайты. Также взыскано 76 млн рублей. Миллер арестована заочно и объявлена в розыск.

В августе адвокат блогера Гусейна Гасанова заявил о надежде на оправдание по делу об отмывании.

Летом суд постановил рассмотреть дело блогера Лизы Миллер заочно.

Блогера Александру Митрошину приговорили к условному сроку за отмывание миллионов.