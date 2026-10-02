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Блогера Лизу Миллер заочно осудили по делу об отмывании 76 млн рублей
Московский суд заочно приговорил блогера Лизу Миллер (Елизавету Батюту) к четырем годам лишения свободы по делу об отмывании 76 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.
Блогер признана виновной в легализации средств, приобретенных в результате уклонения от уплаты налогов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
С декабря 2020 по апрель 2024 года Миллер легализовала более 76 млн рублей. Средства пошли на частичную оплату автомобиля Rolls-Royce (более 3,7 млн рублей) и квартиры в Абу-Даби (свыше 44,3 млн рублей). Еще более 28,3 млн рублей были переведены на ее личный счет в виде дивидендов от подконтрольной компании.
Суд назначил ей четыре года в колонии общего режима, штраф в 1 млн рублей и на два года лишил права администрировать сайты. Также взыскано 76 млн рублей. Миллер арестована заочно и объявлена в розыск.
В августе адвокат блогера Гусейна Гасанова заявил о надежде на оправдание по делу об отмывании.
Летом суд постановил рассмотреть дело блогера Лизы Миллер заочно.
Блогера Александру Митрошину приговорили к условному сроку за отмывание миллионов.