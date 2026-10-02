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Депутат Судзуки: Япония отказалась от введения новых санкций против России
Японский депутат Судзуки опроверг планы введения новых санкций против России
Япония в настоящее время не прорабатывает новые санкции против России, речь идет лишь о продлении действующих ограничений, заявил депутат верхней палаты парламента от японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, который считается неофициальным советником ряда глав японских правительств по вопросам, связанным с Россией, и неоднократно обсуждал эту тему с нынешним премьером Санаэ Такаити.
Правительство Японии не рассматривает возможность введения новых ограничений в отношении Москвы, передает ТАСС.
Власти планируют лишь пролонгировать уже действующие меры.
Судзуки прокомментировал информацию газеты «Иомиури» о возможных новых санкциях. «Насколько мне известно, никаких конкретных новых мер сейчас нет. Речь идет о продлении действующих экономических санкций, в частности замораживания активов», – заявил он.
Политик, считающийся неофициальным советником нескольких премьер-министров по российскому направлению, подчеркнул, что это лишь продолжение существующих мер, ничего нового не вводится. Судзуки неоднократно обсуждал эту тему с нынешним главой правительства Санаэ Такаити.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Судзуки назвал бессмысленными действующие против России санкции.
Накануне политик призвал Токио ответить на позитивные сигналы президента Владимира Путина.