Депутат Судзуки: Япония отказалась от введения новых санкций против России

В Мах подключили возможность сбора донатов через чат-бота

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Мах внедрен новый инструмент монетизации для создателей контента, говорится на сайте компании. Теперь авторы публичных каналов могут принимать донаты от аудитории с помощью специального чат-бота «VK Донат».

Для активации функции необходимо запустить бота, сделать его администратором канала, указать платежные реквизиты и закрепить публикацию со ссылкой для сбора средств.

Пользователи получили возможность отправлять любимым блогерам до 10 тыс. рублей за один перевод, при этом количество таких платежей не лимитировано.

Накопленные средства отображаются в мини-приложении и раз в сутки автоматически переводятся на банковскую карту создателя контента. Изменить реквизиты или отключить функцию можно в настройках.

Генеральный директор Мах Фарит Хуснояров отметил: «Донаты доказали свою эффективность на примере ВКонтакте, где за прошлый год авторы заработали более 2,2 млрд рублей».

По его словам, инструмент оказался востребованным, и в первый день к нему присоединились сотни каналов. Вскоре планируется добавить опцию регулярных пожертвований по подписке.

В августе разработчики мессенджера запустили поддержку мультиаккаунтов для владельцев смартфонов на базе Android.

Месяцем ранее пользователи приложения получили возможность комментировать записи в публичных и приватных каналах.

В феврале юзеры создали более миллиона приватных каналов за первую неделю после запуска соответствующей функции.