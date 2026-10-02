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Еврокомиссия перевела Украине 2,9 млрд евро из фонда поддержки
ЕК: Украина получила 2,9 млрд евро из фонда поддержки Евросоюза
Европейская комиссия направила Киеву восьмой транш макрофинансовой помощи в размере 2,9 млрд евро из общего фонда поддержки на 50 млрд евро.
Восьмой транш макрофинансовой помощи из европейского фонда переведен Киеву, передает ТАСС.
«Еврокомиссия перевела 2,9 млрд евро из фонда поддержки Украины для обеспечения финансовой стабильности реформ», – говорится в заявлении европейского ведомства.
Программа поддержки на общую сумму 50 млрд евро была утверждена в 2024 году и рассчитана до конца 2027 года. Средства фонда обслуживаются за счет изымаемых Еврокомиссией доходов от рефинансирования замороженных суверенных активов России.
С учетом последнего платежа Евросоюз суммарно выделил Украине из этого фонда 32 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Еврокомиссия отказала украинским фермерам в выделении 220 млн евро.
В июле руководство МВФ одобрило новый транш для Киева на 690 млн долларов.
В июне европейское ведомство анонсировало выделение очередного кредита Украине.