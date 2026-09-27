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ВС России поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ
Ночью российские беспилотники нанесли серию ударов по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и сухогрузу, задействованным в обеспечении украинских войск, сообщили в Минобороны.
О ночных ударах по объектам, используемым в интересах украинских войск, говорится в сообщении военного ведомства в Max. Российские БПЛА атаковали логистические центры, объекты портовой и транспортной инфраструктуры, коммуникационные центры, а также морские суда, задействованные для нужд ВСУ.
В Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.
В Киевской области удар пришелся по логистическому центру «Залмер Групп» в Красиловке, где хранилась и распределялась западная военная помощь для ВСУ. В Николаеве уничтожены два склада беспилотников и боевых частей к ним.
В Одесской области поражен логистический центр «Дрон Калинш» в Ильичовке, где находились FPV-перехватчики. В порту Килия удары пришлись по штабу военно-морской базы «Восток», пункту базирования погранслужбы Украины, четырем хранилищам с военным имуществом и причальной инфраструктуре.
Кроме того, в море был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по логистическим центрам, портам и инфраструктуре связи на Украине, включая киевский центр поддержки спутниковой системы Starlink.
Российские войска поразили судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы для украинской армии, на переходе морем в порт Одессы.
Также ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям по производству дронов и логистическим центрам в Киеве и Одессе.