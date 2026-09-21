Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука
Подразделения группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.
Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах Петропавловки и Приколотного. Были пресечены три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука в направлении населенной Ольховатки, говорится в канале Max Минобороны.
В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника около Бузово, Красного Яра, Резниково, Варваровки и Хрипунов в Харьковской области.
Потери блокированных формирований ВСУ при этом составили более 35 военнослужащих, бронемашина, артиллерийское орудие и наземный робототехнический комплекс, перечислили в Минобороны.
Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Сосновки, Подсреднего и Соснового Бора.
А в Сумской области поражены формирования трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ у Кияницы, Вакаловщины, Хотени и Великой Чернетчины, отчитались в Минобороны.
Напомним, за минувшие сутки российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.
В минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.
С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области.