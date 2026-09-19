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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    30 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    37 комментариев
    19 сентября 2026, 10:05 • Новости дня

    С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области

    Минобороны: ВСУ потеряли 700 человек и девять сел в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные с начала сентября освободили девять населенных пунктов в Харьковской области, уничтожив при этом около 700 украинских солдат, сообщили в Минобороны.

    ВС России продолжают успешное наступление на харьковском направлении, отмечает Минобороны.

    «С 5 сентября территория, контролируемая противником, сокращена на 152 кв. км. Под контроль взяты девять населенных пунктов (Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья). Потери противника составили около 700 военнослужащих», – говорится в сообщении ведомства.

    Всего с начала года российские войска освободили более 5,3 тыс. кв. километров территории и свыше 220 населенных пунктов. Только в сентябре под контроль армии перешло более 670 квадратных километров и 27 сел и деревень, уточнили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.

    Днем ранее подразделения группировки «Север» установили полный контроль над селом Черняков. До этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Озерное в этом же регионе.

    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожная отрасль Украины с начала СВО лишилась 500 тяговых машин, при этом более 60% потерь зафиксировали за последние восемь месяцев, пишет Politico.

    Россия поразила уже 500 локомотивов на Украине с начала СВО, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на газету Politico. Сейчас украинская компания «Укрзализниця» теряет в среднем 37-40 машин ежемесячно.

    Ранее удары наносились преимущественно в пределах 200 км от линии боевого соприкосновения или границы. Однако теперь география атак значительно расширилась, отмечает европейское издание. В связи с этим железнодорожники готовят резервные сценарии, включая пересадку пассажиров на автобусы.

    Быстро восстановить утраченный парк техники на Украине не могут. Стоимость нового локомотива составляет около 5 млн евро, а использованию европейских машин препятствует разная ширина железнодорожной колеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские военные сожгли два локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    Чуть ранее армия России нанесла точный удар по железнодорожному составу в Харьковской области. До этого посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об уничтожении более 200 украинских тепловозов.

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    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    18 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии

    Индонезия получила от Италии старый авианосец «Джузеппе Гарибальди»

    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии
    @ dodmedia.osd.mil

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али сообщил о прибытии из Италии первого индонезийского авианосца «Джузеппе Гарибальди» для участия в невоенных операциях.

    Авианосец прибыл в Джакарту с базы в Италии. До передачи индонезийским военным корабль находился в итальянской эксплуатации 41 год, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Антара».

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али пояснил, что переданный корабль остается пригодным для службы. Военное руководство ожидает использования авианосца в индонезийском флоте еще 15–20 лет.

    Судно должно пройти процесс модернизации для адаптации технологий к доктрине индонезийских ВМС. Джакарта планирует задействовать корабль в рамках борьбы с пожарами для перевозки авиации и специального оборудования.

    Для приема авианосца индонезийские военные организовали базу в провинции Лампунг и обучили 310 будущих членов экипажа.

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    18 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов в стране за время проведения специальной военной операции.

    Путин сообщил о кратном увеличении выпуска БПЛА в стране, передает РИА «Новости». По словам главы государства, по отдельным позициям рост составил десятки раз.

    «Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство, в зависимости от класса, также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.

    Летом текущего года глава государства рассказал об активном выпуске современных беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил оперативное создание отечественной промышленностью мощной линейки боевых дронов.

    В прошлом году Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть в стране отдельный род войск беспилотных систем.

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    19 сентября 2026, 03:54 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил мэр столицы в «Максе».

    На местах падения обломков дронов в настоящий момент находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.

    Силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 сентября 2026, 09:00 • Новости дня
    Российские беспилотники атаковали логистические центры и суда на Украине

    Российские войска нанесли удары по логистике и судам обеспечения ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли ночные удары с использованием беспилотников по логистическим центрам, портам и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны. Также атаке подверглись объекты транспортной инфраструктуры.

    В Киевской области был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк», расположенный в 41 километре к западу от Киева. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

    В Одесской области удару подверглась понтонная переправа через реку Днестр, которая служила для транзита военных грузов из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск было поражено судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения. Кроме того, на переходе морем были атакованы два сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 сентября российские военные атаковали беспилотниками два сухогруза с военным имуществом для украинской армии. В начале месяца Вооруженные силы России нанесли удары по четырем судам в портах Черноморск и Одесса. Днем ранее высокоточное оружие поразило логистический центр в Киевской области.

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    18 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за модернизацию вооружений и изучение работы техники непосредственно в боевых условиях.

    Глава государства подчеркнул важность постоянного совершенствования отечественной техники, передает РИА «Новости». Специалисты оборонно-промышленного комплекса трудятся сверхурочно и в несколько смен для оперативного решения нестандартных задач, отметил он.

    «Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что разработчики регулярно посещают передовую. Это позволяет им на практике изучать применение выпускаемой продукции и эффективно улучшать ее боевые характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высоко оценил огромный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в безопасность страны.

    Накануне Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград заслуженным оружейникам.

    Летом глава государства рассказал о масштабных боевых испытаниях новой техники.

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    19 сентября 2026, 07:58 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили около 20 дронов, пытавшихся атаковать Ростовскую и Тульскую области, сообщили главы этих регионов Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле в данный момент не поступала и будет дополнительно уточняться.

    Кроме того, еще 11 украинских дронов были успешно ликвидированы в небе над Тульской областью, сообщил в «Максе» Миляев. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений жилых зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Накануне силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 сентября 2026, 23:59 • Новости дня
    Египетский капитан стал жертвой удара по судну в порту России

    МИД Египта сообщил о гибели капитана сухогруза M/V Noran в порту России

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан египетского судна M/V Noran погиб при ударе по сухогрузу, стоявшему в российском порту, сообщил МИД Египта.

    «Министерство иностранных дел Египта пристально следит за произошедшим 13 сентября в одном из портов на юго-западе РФ инцидентом с ударом по судну M/V Noran, на борту которого находились египетские моряки. Капитан погиб, репатриацией его тела занимается консульский отдел МИД Египта», – говорится в пресс-релизе ведомства.

    Остальные восемь членов экипажа уже вернулись на родину. Точное место и другие детали инцидента в МИД Египта не раскрыли, передает ТАСС.

    По данным сервиса Marine Traffic, судно M/V Noran ходит под флагом Сент-Китс и Невис и следовало в Батуми из Албании. Сведения о перевозимом грузе отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Новороссийска украинский беспилотник нанес удар по жилым отсекам турецкого сухогруза MV Gulluk, при этом экипаж не пострадал.

    Летом МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

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    18 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    Военный эксперт: Россия лишила Украину поставок военной техники через Одессу

    Эксперт Матвийчук: Россия лишила Украину поставок военной техники через Одессу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия отсекает Украину от черноморской акватории и уничтожает практически все поступающие в Одессу грузы, заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    «Мы отсекаем Украину от черноморской акватории. Все то, что приходит в Одессу, практически нами уничтожается», – заявил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

    Он добавил, что Украина вынуждена искать новые логистические пути, поскольку речные порты на Дунае и Днестре также полностью уничтожены.

    Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении крупного распределительного узла с зарубежной военной помощью.

    Беспилотники «Герань» атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморска и Одессы.

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    18 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о «скрытой мобилизации» в России

    Песков: Планов по призыву 300 тыс. человек в российскую армию до конца года нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России не намерены проводить призыв 300 тыс. человек в армию до конца 2026 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии RTVI опроверг информацию о якобы намерении призвать 300 тыс. человек в армию. «Нет. Таких планов нет», – подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя публикации западной прессы.

    Ранее агентство Bloomberg выпустило материал о якобы готовящейся «скрытой мобилизации» в России. В статье говорилось, что «после парламентских выборов власти планируют призвать 300 тыс. человек до конца 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отверг возможность проведения призыва резервистов.

    Официальный представитель Кремля назвал подобные слухи целенаправленными информационными вбросами киевских властей.

    А сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев объяснил регулярность таких сообщений попытками противника повысить тревожность в обществе.

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