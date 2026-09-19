Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
С 5 сентября ВСУ потеряли девять сел в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли 700 человек и девять сел в Харьковской области
Российские военные с начала сентября освободили девять населенных пунктов в Харьковской области, уничтожив при этом около 700 украинских солдат, сообщили в Минобороны.
ВС России продолжают успешное наступление на харьковском направлении, отмечает Минобороны.
«С 5 сентября территория, контролируемая противником, сокращена на 152 кв. км. Под контроль взяты девять населенных пунктов (Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья). Потери противника составили около 700 военнослужащих», – говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала года российские войска освободили более 5,3 тыс. кв. километров территории и свыше 220 населенных пунктов. Только в сентябре под контроль армии перешло более 670 квадратных километров и 27 сел и деревень, уточнили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.
Днем ранее подразделения группировки «Север» установили полный контроль над селом Черняков. До этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Озерное в этом же регионе.