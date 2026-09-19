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Памфилова: Предателям России дороги обратно не будет
Памфилова отказала уехавшим за рубеж россиянам в праве вернуться
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала осевших в Германии критиков российских выборов предателями, которым навсегда закрыт обратный путь на родину.
Председатель Центральной избирательной комиссии назвала собравшихся в Германии уехавших россиян «политическими отбросами», передает РИА «Новости».
По ее словам, эти люди пытаются учить Россию проведению голосования.
«Так вот, не давайте повода этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться – предателям дороги назад нет. Предали страну – живите так всю оставшуюся жизнь, как предатели», – заявила глава ЦИК во время брифинга.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные голосования в регионах начались 18 сентября. Процесс продлится три дня и завершится 20 сентября. В единый день голосования планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и должностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать голосование.
Накануне она сообщила о росте интенсивности кибератак на избирательную систему страны.