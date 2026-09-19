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    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 11:58 • Новости дня

    Экс-председатель компании «Ротек» заочно арестован по делу о хищении

    Суд в Москве заочно арестовал экс-главу компании «Ротек» Михаила Лифшица

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд заочно отправил под стражу бывшего председателя компании «Ротек» Михаила Лифшица по делу о хищении более 20 млн рублей.

    Суд в Москве принял решение о заочном аресте бывшего председателя компании «Ротек» Михаила Лифшица в рамках уголовного дела о хищении. До этого фигурант был объявлен в розыск, пишет РИА «Новости».

    «Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Лифшица М. В. – удовлетворено», – говорится в судебных материалах.

    Ранее под стражу были взяты бывший генеральный директор «Ротек» Евгений Рубцов и финансовый директор Вячеслав Сырятов. По версии следствия, в апреле 2023 года они вместе с неустановленными лицами вступили в сговор для хищения средств.

    Злоумышленники нашли фиктивную фирму ООО «Нурфурут» и, обманув казначея «Ротек» с помощью подложных документов, перевели на ее счета более 20 млн рублей. Похищенными деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению. В сентябре суд продлил срок ареста Рубцову до 4 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы инициировали поиски бывшего руководителя компании «Ротек» Михаила Лифшица. До этого сообщалось о возможной причастности бизнесмена к хищению более 84,6 млн рублей.

    Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт за растрату.

    17 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

    Tекст: Вера Басилая

    Московский портал поставщиков объединил более 410 тыс. предпринимателей со всей России, превратившись в эффективный маркетплейс для закупок малого объема, заявил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны являются ключевой задачей народной программы «Единой России».

    «Государственный заказ, в рамках которого приоритет отдается отечественной продукции – один из наиболее эффективных инструментов решения этой задачи», – подчеркнул он.

    По словам градоначальника, московский портал поставщиков стал универсальным маркетплейсом для закупок малого объема. Платформа позволяет предпринимателям из любого региона страны предлагать свою продукцию, делая участие в торгах доступным даже для самого малого бизнеса. В настоящее время на площадке работают более 410 тыс. предпринимателей, свыше 90% из которых представляют малый и средний бизнес.

    За семь месяцев 2026 года на портале зарегистрировались 16,7 тыс. новых поставщиков, причем 76% из них пришли из российских регионов. Продукцию закупают более 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России. Каталог платформы вырос до 3,6 млн уникальных наименований, а ежедневно заключается более 1,5 тыс. контрактов.

    Для удобства пользователей на портале внедрены современные технологии, включая электронный документооборот, бот автоматических ставок и инструменты искусственного интеллекта. Встроенный API-сервис позволяет оперативно скачивать каталог продукции для аналитики. В 2025 году платформу интегрировали с мобильным приложением «Госключ», что дало возможность подписывать контракты со смартфонов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой востребованности столичной высокотехнологичной продукции в регионах России.

    Московские заказы на электробусы и спецтехнику поспособствовали созданию более 100 тыс. рабочих мест на предприятиях по всей стране.

    Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении и ускорении закупочных процедур для российских субъектов.

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    17 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве
    Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин открыл в Москве мемориальную доску выдающемуся разведчику, антифашисту и бывшему главе внешней разведки Восточной Германии Маркусу Вольфу.

    На церемонии Нарышкин подчеркнул, что Вольф был не только исключительным профессионалом, но и человеком большой нравственной силы, передает ТАСС. Глава СВР указал, что Вольфу удалось сделать возглавляемую им спецслужбу одной из сильнейших в мире.

    Нарышкин назвал жизнь Вольфа примером стойкости, верности долгу и высочайшего профессионализма, а также напомнил, что тот был боевым соратником многих советских разведчиков.

    Мемориальную доску разместили на фасаде дома в Кисловском переулке. Именно сюда в 1934 году 11-летний Маркус Вольф переехал с родителями и младшим братом после того, как семья бежала из нацистской Германии.

    В 2024 году в Москве прошла премьера шпионского сериала «ГДР».

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    17 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о паре уничтоженных дронов, летевших в сторону Москвы.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила о переходе на ограниченный режим работы с рейсами в аэропортах Внуково и Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.

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    18 сентября 2026, 01:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении средствами ПВО десяти летевших в направлении Москвы дронов.

    «Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    19 сентября 2026, 03:54 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил мэр столицы в «Максе».

    На местах падения обломков дронов в настоящий момент находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.

    Силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    Убийца сотрудника Фонда соцстрахования в Москве получил 24 года колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве 49-летний Аслан Хагундоков получил 24 года колонии строгого режима за жестокое убийство сотрудника Фонда социального страхования Олега Гвоздева.

    Суд приговорил 49-летнего Аслана Хагундокова к 24 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2012 году, сообщает РИА «Новости». Следствие установило, что в ноябре 2012 года Хагундоков вместе с соучастником напал на мужчину во дворе на Садовой-Спасской улице.

    Преступники нанесли жертве смертельные ножевые ранения и скрылись. Погибшим оказался сотрудник Фонда социального страхования Олег Гвоздев.

    «С учетом позиции группы государственных обвинителей прокуратуры города Москвы суд приговорил Хагундокова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», – пояснили в прокуратуре.

    Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также был удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда.

    Дело соучастника выделено в отдельное производство. Ранее Хагундоков уже отбыл десятилетний срок за другое убийство, совершенное в 2014 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи направили в суд дело об убийстве мужчины в московском метро в 2002 году. Столичный суд вынес приговор.

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    18 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Сбившая мотоциклиста в Москве водительница Bentley оказалась без прав

    Tекст: Денис Тельманов

    Участнице смертельной аварии в Новоспасском переулке столицы грозит до 12 лет лишения свободы из-за отсутствия водительского удостоверения.

    Трагическое ДТП произошло в центре города, когда дорогая иномарка столкнулась с байком, передает РИА «Новости». Выяснилось, что находившаяся за рулем машины женщина не имела водительского удостоверения.

    «В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по пункту «в» части четыре статьи 264 УК РФ», – сообщили в правоохранительных органах.

    Эта статья применяется при нарушении правил дорожного движения лицом без прав, если оно повлекло гибель человека. Теперь нарушительнице грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле полиция завела уголовное дело на виновницу смертельной аварии в центре Москвы.

    В начале сентября правоохранители задержали в Ингушетии водителя без прав, сбившего насмерть подростка.

    Несколькими днями позже суд в Уфе приговорил к девяти годам колонии виновника ДТП, который также управлял автомобилем без водительского удостоверения.

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    16 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Названа предварительная причина пожара на подстанции в Москве

    Возможной причиной пожара на подстанции в Москве названо короткое замыкание

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной возгорания на электроподстанции возле гостиницы на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

    По предварительной информации, возгорание на электроподстанции рядом с гостиницей на северо-востоке Москвы произошло из-за короткого замыкания, передает РИА «Новости».

    «Предварительная причина пожара на подстанции – короткое замыкание в электрооборудовании», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Напомним, из-за пожара на электроподстанции на Дмитровском шоссе администрация эвакуировала около 80 постояльцев гостиницы.

    В мае короткое замыкание привело к крупному возгоранию квест-комнат около Измайловского кремля.

    Месяцем ранее аналогичная неисправность электросети спровоцировала гибель более тысячи животных на ферме в Забайкальском крае.

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    17 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Мошенники выманили у юноши в Москве более 35 млн рублей

    Мошенники выманили у 18-летнего жителя Москвы более 35 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    18-летний житель столицы передал телефонным мошенникам рюкзак с валютой и рублями на общую сумму более 35 млн рублей из-за угрозы выдуманного уголовного преследования.

    Столичные аферисты похитили у юноши свыше 35 млн рублей родительских сбережений. В полицию обратилась москвичка с заявлением об обмане ее сына, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУВД МВД по Москве.

    Злоумышленники позвонили молодому человеку под видом сотрудников различных ведомств и сообщили о фиктивной доверенности, якобы оформленной от его имени на неизвестного гражданина.

    «Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности аферисты уговорили его сложить в рюкзак имевшиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах США, после чего отдать их на Косинской улице незнакомке», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Общий ущерб составил 35,3 млн рублей.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую в подмосковном Жуковском. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая выступила в роли курьера. По данным следствия, она забрала наличные, перевела средства в криптовалюту и отправила своим кураторам.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантка заключена под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа супруга московского предпринимателя отдала аферистам более 75 млн рублей из-за выдуманной доверенности.

    Днем ранее столичный системный аналитик лишилась аналогичной суммы под предлогом спасения сбережений.

    А в июле телефонные мошенники похитили 75 млн рублей у 18-летнего жителя Подмосковья.

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    17 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Человек упал на козырек «Дома Шурика» в центре Москвы

    Человек упал на козырек «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы человек сорвался на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика», пострадавшему оказывают экстренную медицинскую помощь, сообщили в экстренных службах.

    В центре Москвы человек упал на козырек подъезда знаменитого «Дома Шурика» на Новокузнецкой улице. Этот адрес известен многим благодаря комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

    «Произошло падение человека на козырек подъезда жилого дома по адресу: улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы.

    Прибывшие на место происшествия врачи проводят с пострадавшим реанимационные действия. Обстоятельства инцидента и личность упавшего человека сейчас уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября мужчина сорвался в шахту лифта в жилом доме в Москве.

    В прошлом году маленькая девочка скончалась после падения с десятого этажа на козырек столичного подъезда.

    Весной того же года на Смоленском бульваре полицейские нашли тело молодого человека с характерными для падения травмами.

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    16 сентября 2026, 14:06 • Новости дня
    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возгорание на электроподстанции на Дмитровском шоссе в столице стало причиной срочной эвакуации около 80 постояльцев расположенной неподалеку гостиницы.

    Около 80 гостей отеля в Москве эвакуировали из-за пожара на соседней электроподстанции. ЧП произошло на северо-востоке столицы. Пожар вспыхнул в непосредственной близости от здания отеля.

    «На Дмитровском шоссе произошло возгорание электроподстанции, расположенной рядом с гостиницей», – сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб города.

    Администрация учреждения оперативно вывела на улицу около 80 человек еще до приезда дежурных подразделений спасателей. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства и причины происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне при пожаре в подмосковном хостеле пострадали четыре человека.

    Ранее на северо-востоке Москвы загорелось здание гостиницы. А до этого пожар произошел на территории столичной трансформаторной подстанции.


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    17 сентября 2026, 00:03 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропорта Домодедово на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.


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    16 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на электроподстанции у отеля в Москве ликвидировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве ликвидировали возгорание на электроподстанции рядом с гостиницей, из-за которого пришлось эвакуировать около 80 человек.

    Возгорание на электроподстанции, расположенной возле гостиницы на Дмитровском шоссе, полностью потушено, передает РИА «Новости». До прибытия спасательных подразделений администрация отеля самостоятельно вывела на улицу около 80 человек.

    «Пожар на электроподстанции ликвидирован, горело оборудование», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания оборудования на подстанции.

    Напомним, из-за пожара на соседней электроподстанции спасатели эвакуировали около 80 гостей отеля.

    В марте на северо-востоке Москвы произошел пожар в расположенной на Алтуфьевском шоссе гостинице.

    В прошлом году в столичном Востряковском проезде сгорела территория трансформаторной подстанции.

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    17 сентября 2026, 00:38 • Новости дня
    В аэропорту Внуково введена работа с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», – написал он.

    В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Чуть ранее аэропорт Домодедово объявил переход на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в течение среды сбили 68 украинских БПЛА над регионами страны, при этом в ночь на среду дежурными силами ПВО был  перехвачен и уничтожен 71 украинский дрон самолетного типа.


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    17 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова

    Суд заочно арестовал экс-министра связи Никифорова по делу о мошенничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заочно арестован в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

    Решение об избрании меры пресечения принял Мещанский районный суд столицы, передает ТАСС по материалам электронной базы инстанции. «Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – удовлетворено», – отмечается в судебной картотеке.

    Известно, что эта мера пресечения была избрана заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее МВД России объявило бывшего главу Минкомсвязи в розыск.

    В начале сентября следствие заочно предъявило Николаю Никифорову обвинения в создании финансовой пирамиды «Финико». До этого Турция депортировала в Россию соосновательницу финансовой пирамиды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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