Экс-председатель компании «Ротек» заочно арестован по делу о хищении

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу компании «Ротек» Михаила Лифшица

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Москве принял решение о заочном аресте бывшего председателя компании «Ротек» Михаила Лифшица в рамках уголовного дела о хищении. До этого фигурант был объявлен в розыск, пишет РИА «Новости».

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Лифшица М. В. – удовлетворено», – говорится в судебных материалах.

Ранее под стражу были взяты бывший генеральный директор «Ротек» Евгений Рубцов и финансовый директор Вячеслав Сырятов. По версии следствия, в апреле 2023 года они вместе с неустановленными лицами вступили в сговор для хищения средств.

Злоумышленники нашли фиктивную фирму ООО «Нурфурут» и, обманув казначея «Ротек» с помощью подложных документов, перевели на ее счета более 20 млн рублей. Похищенными деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению. В сентябре суд продлил срок ареста Рубцову до 4 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы инициировали поиски бывшего руководителя компании «Ротек» Михаила Лифшица. До этого сообщалось о возможной причастности бизнесмена к хищению более 84,6 млн рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт за растрату.