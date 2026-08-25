Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Москвичка отдала телефонным мошенникам более 75 млн рублей
Жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников, передав им свыше 75 млн рублей под предлогом спасения своих сбережений от выдуманной угрозы.
Системный аналитик из столицы лишилась крупной суммы из-за действий телефонных аферистов, передает ТАСС. «Москвичка передала более 75 млн рублей, поверив телефонным аферистам», – заявил источник в правоохранительных органах.
Неизвестные связались с потерпевшей через мессенджер, представившись сотрудниками банка и силовых структур. Они убедили жертву, что от ее имени оформлена доверенность, а деньги на счетах находятся под угрозой. Злоумышленники настояли на снятии средств и передаче наличных курьерам для якобы сохранения накоплений.
На протяжении нескольких дней москвичка снимала деньги и отдавала их пособникам мошенников. Позже она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.
В августе семидесятилетний житель столицы отдал телефонным мошенникам более 16 млн рублей.
В середине месяца другая пожилая москвичка лишилась 21 млн рублей из-за действий злоумышленников.
В июле преступники похитили 75 млн рублей 18-летнего жителя Подмосковья.