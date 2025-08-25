Львова-Белова помогла вернуть в Россию двух детей

Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию еще двух детей

Tекст: Вера Басилая

Возвращение двух несовершеннолетних россиян стало возможным благодаря уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и поддержке Катара. Одна из семей – мать с шестилетним сыном – не могла самостоятельно покинуть территорию Украины с 2020 года и обратилась за помощью к детскому омбудсмену, передает ТАСС.

По словам Львовой-Беловой, вторая история связана с девочкой-подростком, родственники которой в 2022 году уехали с Украины в Испанию, так как не могли сопроводить ее домой в Россию. Мать девочки не могла забрать дочь из-за визовых сложностей.

«После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу. И вот девочка с мамой воссоединились в России», – заявила омбудсмен.

Она также выразила благодарность государству Катар за содействие, включая помощь в организации логистики, а также Международному комитету Красного Креста и российским ведомствам.

По данным пресс-службы детского омбудсмена, с начала миссии при поддержке Львовой-Беловой в России с родственниками воссоединились 28 детей из 18 семей, а еще 115 детей – с родными на Украине и в третьих странах.

Ранее Россия при содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при участии Катара передала троих украинских детей их семьям.

Одиннадцатилетняя девочка ранее смогла вернуться к матери в Россию с Украины благодаря посредничеству Катара.