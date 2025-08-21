Россия при посредничестве Катара передала троих украинских детей семьям

Tекст: Вера Басилая

Россия при участии Катара передала троих украинских детей их семьям. Ожидается, что еще трое несовершеннолетних – два мальчика восьми и пятнадцати лет, а также шестилетняя девочка – в ближайшее время также будут возвращены родственникам на Украине при содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

Львова-Белова подчеркнула, что работа по воссоединению детей с близкими ведется в России, на Украине и в третьих странах по поручению президента России Владимира Путина. Кроме того, уполномоченный при президенте России по правам ребенка содействовала переезду взрослого с инвалидностью на Украину.

Ранее 11-летняя девочка смогла вернуться к матери в Россию с Украины благодаря посредничеству Катара.

В мае 17-летняя девушка вернулась к матери после смерти отца при поддержке Марии Львовой-Беловой и Катара.

В феврале две сестры вернулись к матери в Россию благодаря содействию Катара и международных организаций.