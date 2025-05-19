Львова-Белова помогла вернуть девочку с Украины матери

Омбудсмен Львова-Белова содействовала возвращению девочке с Украины к матери

Tекст: Вера Басилая

Возвращение девушки стало возможно по поручению президента России Владимира Путина, отметил детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, девочка ранее жила с родителями и старшей сестрой на Украине, но после переезда семьи в Одессу и смерти отца в 2024 году осталась без родителей, передает ТАСС.

Львова-Белова рассказала журналистам, что девочка захотела воссоединиться с матерью, которая выехала в Россию по личным делам.

По словам омбудсмена, переговоры с украинской стороной, транспортировка, сопровождение и другие вопросы были организованы при посредничестве Катара, а также при участии Международного комитета Красного Креста и представителей профильных ведомств. Львова-Белова поблагодарила Катар за содействие в переговорах, финансовую и логистическую поддержку.

Всего, по информации детского омбудсмена, при ее содействии с родственниками в России воссоединились 22 ребенка из 15 семей, а 101 ребенок из 81 семьи – с родственниками на Украине и в третьих странах.

Ранее при посредничестве Катара 17-летний Руслан вернулся в Россию и теперь будет жить с бабушкой.

В феврале две сестры, ранее проживавшие у бабушки и дедушки на Украине, вернулись в Россию к матери при содействии Катара и поддержке международных организаций.