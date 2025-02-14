Львова-Белова помогла вернуться в Россию находившимся на Украине детям

Две сестры вернулись в Россию к матери благодаря помощи Катара и Красного Креста

Tекст: Александра Юдина

На сайте РАПСИ указано, что уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова помогла двум сестрам, находившимся на Украине, вернуться в Россию к своей матери.

Львова-Белова подчеркнула, что в процессе воссоединения семьи значительную помощь оказал Катар. Эта страна содействовала взаимодействию с украинской стороной, а также покрыла транспортные и другие расходы, связанные с возвращением детей.

В сопровождении детей и их близких также участвовали Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств, за что Львова-Белова выразила благодарность.

Всего, по данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, 17 детей из 11 семей благодаря их содействию смогли вернуться к своим близким в России.

Также 95 детей из 75 семей воссоединились со своими семьями на Украине и в других странах.