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Песков назвал закрытие «Новой газеты» обычным ротационным процессом
Песков опроверг конец эпохи независимых СМИ после закрытия «Новой газеты»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал закрытие «Новой газеты*» (признана в России СМИ-иноагентом) обычным ротационным процессом, опровергнув заявления об уходе эпохи независимых российских СМИ.
Российские медиа развиваются в условиях жесткой конкуренции, а открытие и закрытие изданий является обычным ротационным процессом, пишет ТАСС.
«Было бы неверно говорить, что уходит эпоха независимых российских СМИ», – заявил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что российские медиа многогранны, мультимедийны и быстро развиваются. Песков отметил, что год от года одни СМИ перестают существовать, а их место занимают новые издания.
Ранее «Новая газета*» (признана в РФ СМИ-иноагентом) объявила о полном прекращении своей деятельности и закрытии московской редакции с 9 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце интернет-издание «Новая газета» сообщило о решении окончательно закрыть редакцию 9 ноября.
В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о поиске эффективных способов распространения информации в условиях отказа от использования вражеских интернет-площадок.
В 2024 году Дмитрий Песков отметил важность взаимодействия с зарубежными СМИ для передачи российской позиции миру.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента