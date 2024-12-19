Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
Песков заявил о важности работы с зарубежными СМИ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о важности взаимодействия с зарубежными СМИ для передачи российской позиции миру, отметив значимость участия иностранных журналистов в пресс-конференции президента Владимира Путина.
Песков высказался о необходимости участия как российских, так и зарубежных журналистов в итоговой пресс-конференции Владимира Путина, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что для России важно работать с всеми средствами массовой информации, чтобы донести свою правду миру.
«Мы должны работать со всеми журналистами. И, главное, мы должны использовать все возможности доносить нашу правду, правду нашего президента миру», – заявил он.
Песков также отметил, что такой подход отличает Российскую Федерацию от других стран, которые он назвал недружественными.
В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».