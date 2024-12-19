Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Tекст: Вера Басилая

В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в России. Присутствуют и репортеры из недружественных стран, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, их немного.

Журналисты начали заранее собираться у Гостиного двора в Москве в преддверии совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина, репортеры выстроились в очередь, несмотря на ударивший мороз, для автомобилей в этом районе на сутки перекрыли движение.

Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Сбор вопросов открылся в полночь 8 декабря, уже принято и обработано более 2 млн обращений граждан. Вопросы задавались через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и соцсети. Чаще всего россияне используют телефон.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин изучил вопросы, поступившие от граждан, и запросил необходимую информацию у членов правительства.

Он также отметил, что модераторы прямой линии самостоятельно прочитали сотни тысяч таких обращений. По его словам, обращения на прямую линию президента Владимира Путина будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан,

Самому юному россиянину, обратившемуся в кол-центр, всего восемь лет, дети, позвонившие Путину, в том числе заказывают новогодние подарки. Песков заявил, что обращения от детей не останутся без внимания, но выполнить все просьбы не представляется возможным, особенно к Новому году.

В целом на прямую линию с Путиным обращались в основном россияне старше 35 лет.

По данным представителя Кремля, чаще всего россиян волнуют темы, связанные с СВО, с обеспечением бойцов, трудоустройство инвалидов, а также вопросы здравоохранения, транспортной инфраструктуры, экономического развития. Он пояснил, что все эти вопросы далее будут направлены по профильным министерствам.

Ранее Путин сообщил, что ведомства уже приступили к реагированию на обращения, поступившие на прямую линию. Так, «Народный фронт» провел проверки аптек в России и выявил дефицит физраствора после жалоб на прямую линию с Владимиром Путиным.

От журналистов чаще поступали вопросы по международной повестке.

В этом году при подготовке к прямой линии впервые задействован искусственный интеллект – GigaChat от «Сбера». Нейросеть выполняет широкий спектр задач, в том числе проводит расшифровку аудиосообщений и анализирует наиболее актуальные темы не только по стране, но и отдельно по регионам.

По словам Пескова, использование ИИ позволяет понять, где в стране дела обстоят лучше, а где есть проблемы, требующие внимания. Это способствует более эффективному взаимодействию с региональными и федеральными властями для решения выявленных вопросов.

Как свидетельствуют результаты исследования Brand Analytics при помощи ИИ, в числе топ-10 вопросов, которые граждане России намерены задать президенту Владимиру Путину на предстоящей прямой линии, лидирует вопрос о сроках завершения спецоперации, следом идут темы инфляции и тарифов ЖКХ.

Прямая линия и пресс-конференция проходят в совмещенном формате уже в третий раз, впервые такая форма использовалась в 2020 году. Вновь к этому варианту вернулись в 2023 году, формат назвали: «Итоги года с Владимиром Путиным». В 2023 году мероприятие продлилось 4 часа 3 минуты, за это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов.

Самая короткая по времени пресс-конференция длилась 1 час 35 минут, это была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самая продолжительная – 4 часа 40 минут в 2008 года.

Ранее мероприятия проходили раздельно. С 2001 года прямая линия состоялась 18 раз, большая пресс-конференция – 16 (без учета совмещенных).

Путин четыре раза общался с россиянами в прямом эфире в качестве председателя правительства. Мероприятия не было в 2004 году, 2012-м и 2022-м.

Большая пресс-конференция не проводилась в 2005 и 2022 годах, Путин не общался с прессой в подобном формате в 2009–2011 годах, будучи премьер-министром.

Напомним, в 2022 году полноценной большой пресс-конференции тоже не было, но Путин в конце года встретился с журналистами кремлевского пула и ответил на актуальные вопросы.

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в минувшую субботу заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию. Он заявил, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.



