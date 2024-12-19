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    19 декабря 2024, 12:08 • Новости дня

    Началась прямая линия с Владимиром Путиным

    Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

    Началась прямая линия с Владимиром Путиным
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в России. Присутствуют и репортеры из недружественных стран, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, их немного.

    Журналисты начали заранее собираться у Гостиного двора в Москве в преддверии совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина, репортеры выстроились в очередь, несмотря на ударивший мороз, для автомобилей в этом районе на сутки перекрыли движение.

    Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Сбор вопросов открылся в полночь 8 декабря, уже принято и обработано более 2 млн обращений граждан. Вопросы задавались через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и соцсети. Чаще всего россияне используют телефон.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин изучил вопросы, поступившие от граждан, и запросил необходимую информацию у членов правительства.

    Он также отметил, что модераторы прямой линии самостоятельно прочитали сотни тысяч таких обращений. По его словам, обращения на прямую линию президента Владимира Путина будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан,

    Самому юному россиянину, обратившемуся в кол-центр, всего восемь лет, дети, позвонившие Путину, в том числе заказывают новогодние подарки. Песков заявил, что обращения от детей не останутся без внимания, но выполнить все просьбы не представляется возможным, особенно к Новому году.

    В целом на прямую линию с Путиным обращались в основном россияне старше 35 лет.

    По данным представителя Кремля, чаще всего россиян волнуют темы, связанные с СВО, с обеспечением бойцов, трудоустройство инвалидов, а также вопросы здравоохранения, транспортной инфраструктуры, экономического развития. Он пояснил, что все эти вопросы далее будут направлены по профильным министерствам.

    Ранее Путин сообщил, что ведомства уже приступили к реагированию на обращения, поступившие на прямую линию. Так, «Народный фронт» провел проверки аптек в России и выявил дефицит физраствора после жалоб на прямую линию с Владимиром Путиным.

    От журналистов чаще поступали вопросы по международной повестке.

    В этом году при подготовке к прямой линии впервые задействован искусственный интеллект  GigaChat от «Сбера». Нейросеть выполняет широкий спектр задач, в том числе проводит расшифровку аудиосообщений и анализирует наиболее актуальные темы не только по стране, но и отдельно по регионам.

    По словам Пескова, использование ИИ позволяет понять, где в стране дела обстоят лучше, а где есть проблемы, требующие внимания. Это способствует более эффективному взаимодействию с региональными и федеральными властями для решения выявленных вопросов.

    Как свидетельствуют результаты исследования Brand Analytics при помощи ИИ, в числе топ-10 вопросов, которые граждане России намерены задать президенту Владимиру Путину на предстоящей прямой линии, лидирует вопрос о сроках завершения спецоперации, следом идут темы инфляции и тарифов ЖКХ.

    Прямая линия и пресс-конференция проходят в совмещенном формате уже в третий раз, впервые такая форма использовалась в 2020 году. Вновь к этому варианту вернулись в 2023 году, формат назвали: «Итоги года с Владимиром Путиным». В 2023 году мероприятие продлилось 4 часа 3 минуты, за это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов.

    Самая короткая по времени  пресс-конференция длилась 1 час 35 минут, это была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самая продолжительная – 4 часа 40 минут в 2008 года.

    Ранее мероприятия проходили раздельно. С 2001 года прямая линия состоялась 18 раз, большая пресс-конференция – 16 (без учета совмещенных).

    Путин четыре раза общался с россиянами в прямом эфире в качестве председателя правительства. Мероприятия не было в 2004 году, 2012-м и 2022-м.

    Большая пресс-конференция не проводилась в 2005 и 2022 годах, Путин не общался с прессой в подобном формате в 2009–2011 годах, будучи премьер-министром.

    Напомним, в 2022 году полноценной большой пресс-конференции тоже не было, но Путин в конце года встретился с журналистами кремлевского пула и ответил на актуальные вопросы.

    Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в минувшую субботу заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию. Он заявил, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.


    18 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Группа итальянцев попросила российское гражданство

    Итальянская пара и журналист обратились за российским гражданством

    Группа итальянцев попросила российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Семейная пара и журналист из Италии обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства через программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Семейная пара из Италии и итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства, передает URA.Ru.

    Супруги и представитель СМИ обратились в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». По словам журналистки телеканала «Россия 24», подобных просьб поступает немало.

    Андреа Лучиди, итальянский военный корреспондент, в интервью Первому каналу отметил, что его мать осталась в Италии, а сам он решил продолжить свою деятельность в России. Лучиди рассказал, что его запрос на гражданство связан с личными и профессиональными мотивами.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря. Она объединит элементы прямой линии и пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется в полдень по московскому времени. На ежегодную пресс-конференцию президента России аккредитовались журналисты в том числе из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

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    19 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина

    Кремль: Обращения к прямой линии Путина по СВО будут тщательно анализироваться

    Песков заявил о серьезном анализе вопросов по СВО для Путина
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что обращения граждан к прямой линии с Путиным, касающиеся спецоперации и поддержки бойцов, будут подвергнуты тщательному анализу, передает РИА «Новости».

    Песков заверил, что основное внимание будет уделено вопросам хода СВО, обеспечению фронта и поддержке героев, участвующих в операции, а также их семей.

    Он также отметил, что на данный момент уже поступило более 1,8 млн обращений и вопросов к прямой линии. Песков подчеркнул, что анализ будет проведен с учетом всех подтем, таких как работа с инвалидами и помощь в трудоустройстве.

    Пресс-секретарь также отметил, что граждан больше всего интересует именно спецоперация и связанные с ней темы. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент регулярно проводит эти мероприятия с 2001 года, предоставляя гражданам и журналистам возможность задать вопросы напрямую. В 2023 году такие мероприятия получили название «Итоги года с Владимиром Путиным», отражая их комбинированный характер и широкую тематику обсуждаемых вопросов.

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    19 декабря 2024, 11:55 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

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    19 декабря 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин проведет прямую линию и ответит журналистам

    Путину на прямую линию 19 декабря заготовили более 1,8 млн обращений

    Tекст: Денис Тельманов

    Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень, где президент ответит на широкий круг вопросов от граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

    Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных телеканалах, которые выделили для этого в эфире от трех до четырех часов.

    На прямую линию поступило более 1,8 млн обращений, сообщает РИА «Новости». Вопросы были заданы через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и социальные сети. Чаще всего россияне используют телефон – 1 033 975 звонков, а также СМС – более 435 тыс. сообщений.

    Основные темы обращений касаются спецоперации, здравоохранения, экономики и транспортной инфраструктуры.

    С 2001 года Путин регулярно проводит такие мероприятия. В 2020 году прямые линии и пресс-конференции были объединены в единый формат, который в 2023 году получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    18 декабря 2024, 16:01 • Новости дня
    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года

    Политолог Чеснаков: Успехи 2024 года увеличили пространство для «большой игры» Путина

    Эксперт назвал главный политический итог 2024 года
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главным политическим событием этого года стали выборы президента, которые впервые прошли в трехдневный срок и с использованием дистанционного голосования. Кроме того, большое количество стратегических документов, принятых в этом году, увеличивает для Владимира Путина пространство для «большой игры», сказал политолог Алексей Чеснаков в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Выборы президента России прошли в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его кандидатуру поддержали среди прочего «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Другими кандидатами были замспикера Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и член фракции КПРФ Николай Харитонов.

    В голосовании приняли участие 77,49% избирателей. На выборах победил Путин, набрав 87,28% голосов. Второе место взял Харитонов с результатом 4,31%, Даванков получил 3,85%, а Слуцкий – 3,2%.

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    18 декабря 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года

    Политолог Межуев: Все негативные прогнозы о России на нынешний год провалились

    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    @ Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Победа Владимира Путина на президентских выборах, фиаско негативных прогнозов о России, а также провал демократов в США стали определяющими трендами уходящего года. Об этих и других итогах последних 12 месяцев рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Большая игра» Путина

    «С политической точки зрения это был год Путина и выборов. Президент одержал разгромную победу на выборах. И это при том, что Запад надеялся на снижение рейтингов главы государства. Однако показатели сохранились, и это стало маркером консолидации общества вокруг фигуры человека, который объединил страну. Это также маркер доверия и победа всей нашей политической системы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Важно и то, что президентские выборы впервые проходили в трехдневный срок, также впервые использовалось дистанционное электронное голосование. Можно сказать, что наша система вооружается технологически», – подчеркнул он.

    «Помимо прочего, в этом году было принято много стратегических документов. В том числе и поэтому у Путина увеличивается пространство для «большой игры», для достижения целей и результатов. А рост возможностей – это один из главных итогов работы для главы любого государства», – резюмировал аналитик.

    Провал негативных прогнозов о России

    «В 2024 году было пять негативных сценариев о России, все они провалились. Первый: в России будет ослабление власти, ее легитимности и рейтингов. Это было направлено на президентскую кампанию. Второй – ухудшение межнациональных отношений. Это имело некоторые основания в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Но межнациональный мир в нашей стране сохраняется», – пояснил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Третий сценарий связан с экономикой. Недоброжелатели возлагали надежды на рост доллара. Но ничего страшного не произошло. Рост ВВП России продолжился, также растет импортозамещение. Четвертый сценарий связан с эскалацией из-за разрешения бить западными дальнобойными ракетами по России. Но мы продемонстрировали высокий военный потенциал. Также надежды возлагались на международную изоляцию России. Но Трамп постоянно говорит о желании общаться с Москвой, поэтому об изоляции речи не идет», – добавил он.

    «Все ради семьи и детей»

    «Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

    «Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

    «Время героев»

    По словам Евгения Первышова, врио главы Тамбовской области, еще одним значимым итогом года стал запуск кадровой программы «Время героев». Он назвал систему обучения участников СВО «очень серьезной и эффективной», и напомнил, что на съезде «Единой России» Путин поручил всем регионам продолжить работу с военными. Глава региона также отметил работу системы подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти с опорой на участников СВО.

    Победа традиционных ценностей

    «Один из главных внешнеполитических итогов года – крушение однополярного мира, что признано даже президентом США Джо Байденом. Это событие сопровождается другим важным процессом: разрушением западной сказки про демократию. Все чаще на Западе проигрывают политики, которые оппонируют России, нашим ценностям», – рассказал Марат Баширов, профессор НИУ «Высшая школа экономики».

    «Яркий пример – поражение демократов на выборах президента США. Почему они отказались от ожидаемых почтовых вбросов? Потому что элита и все американское общество поняли, что так больше нельзя. В итоге победил Дональд Трамп, поскольку срединная Америка проголосовала за ценности, схожие с нашими», – заключил он.

    «Гордость за страну»

    «Ну а главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – детализировал Малькевич.

    «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну», – подчеркнул спикер.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин в начале прямой линии вспомнил анекдот

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

    Во время обсуждения текущей мировой ситуации в ходе итоговой пресс-конференции Путина спросили о том, как России удается не только сохранять стабильность, но и продолжать экономический рост в условиях глобального кризиса. Российский лидер отметил, что в основе всего лежит экономика.

    «Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули сейчас, к сожалению, свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас», – пошутил Путин.

    «Все измеряется экономикой. Все на экономике. Это основа основ», – сказал глава государства.

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    18 декабря 2024, 19:56 • Новости дня
    Песков: Журналисты из недружественных стран приедут на пресс-конференцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    На ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовались журналисты из недружественных стран, но их количество будет небольшим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Их немного, но такие есть», – заявил представитель Кремля «Известиям», добавив, что у журналистов из недружественных стран есть действующая аккредитация министерства иностранных дел России, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков подчеркнул, что на мероприятии будут присутствовать и другие иностранные журналисты, которые специально изъявили желание приехать для участия в пресс-конференции. Общее количество иностранных представителей прессы останется примерно на уровне прошлого года, добавил он.

    Ранее Песков сообщил, что Путин завершает подготовку к совмещенной пресс-конференции и прямой линии, которая пройдет 19 декабря, активно работая в Кремле и получая информацию от министров и вице-премьеров.

    Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется 19 декабря в полдень по московскому времени.

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    19 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен в России

    Владимир Путин объяснил рост цен тем, что предложение не успевает за спросом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объяснил рост цен недоработкой правительства, тем, что предложение не успевает за спросом, а также влиянием санкций.

    Путин заявил, что в некоторых регионах страны наблюдается рост цен на масло, и правительство планирует принять меры для стабилизации ситуации. Путин объяснил, что увеличение цен связано с тем, что предложение не успевает за спросом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в стране вызван как влиянием санкций, так и недоработками властей, передает ТАСС.

    «Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются [на росте цен], потому что удорожают логистику. Но есть и субъективные [факторы], есть и недоработки наши», – заявил Путин.

    Он отметил, что потребление мяса в России возросло вдвое и составляет около 80 кг на человека, в то время как среднемировой показатель около 42 кг.

    «У нас каждый год увеличивается производство молока, увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33-34% в некоторых регионах, примерно так, может где-то и больше. У нас потребление мяса в год примерно 80 кг на человека, а в мире 42 кг примерно. Это усредненные показатели. Потребление мяса у нас выросло в 2 раза за последнее время», – отметил глава государства.

    «Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции», – отметил президент.

    Президент подчеркнул важность стабилизации цен и работу над устранением недоработок в экономической политике.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил устойчивое развитие экономики страны, несмотря на сложные внешние условия, и прогнозирует рост в этом году до 4%, Путин также выразил обеспокоенность ситуацией с инфляцией, подчеркивая стабильность экономики и прогнозируя рост ВВП до 2,5% в 2025 году.

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    19 декабря 2024, 10:06 • Новости дня
    Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к двум миллионам
    Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к двум миллионам
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Число обращения россиян к прямой линии Путина почти достигло два миллиона, прием вопросов продолжится до конца эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Согласно данным телеканала «Россия-24», общее число обращений к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным приближается к двум миллионам. За три часа до начала программы число обращений составило более 1 млн 974 тысяч, передает РИА «Новости».

    Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет в четверг. Программа под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень.

    Прием обращений продолжается и будет доступен вплоть до завершения эфира программы.

    Песков заявил, что обращения на прямую линию президента Владимира Путина, связанные с СВО, будут тщательно анализироваться, чтобы учесть все вопросы и потребности граждан.

    На ежегодную пресс-конференцию аккредитовались журналисты из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

    Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется 19 декабря в полдень по московскому времени.

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    19 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально, Россия освобождает землю квадратными километрами

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных успехах российских войск в рамках специальной военной операции, подчеркнув их героизм и профессионализм при выполнении поставленных задач.

    «Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами», – передает ТАСС его слова.

    Путин также отметил героические действия российских военных на линии фронта и их успешные операции в Курской области.

    По его словам, российские бойцы продолжают выбивать противника с занятых позиций, демонстрируя высокий профессионализм и мужество.

    Путин также сообщил, что возможности вооруженных сил России возрастают. Он подчеркнул, что российские военнослужащие демонстрируют героизм на фронте, что также способствует кардинальным изменениям в зоне СВО.

    «Мы движемся к решению первоочередных задач, обозначенных в начале спецоперации», – заявил он.

    В ходе обращения Путин подчеркнул, что не следует загадывать, сколько еще продлится специальная военная операция, а вместо этого важно концентрироваться на текущих задачах и поддержке бойцов.

    «Надо пожелать всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой», – сказал он.

    Путин также отметил, что российские военные уверенно выполняют свои задачи и выбивают противника с территории Курской области, демонстрируя высокую выучку и профессионализм.

    Ранее в Кремле заявили, что вопросы, касающиеся спецоперации на Украине, интересуют граждан больше всего.

    Напомним, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    18 декабря 2024, 16:19 • Новости дня
    Эксперты назвали семью главной ценностью 2024 года

    Эксперты назвали основные итоги Года семьи в России

    Эксперты назвали семью главной ценностью 2024 года
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей российского общества. Каждый регион в 2024 году сделал многое, чтобы поддержать семьи, сказали политолог Дарья Кислицына и губернатор Кировской области Александр Соколов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Семья – главная ценность года, ведь недаром президент объявил 2024 год Годом семьи. Вскоре у нас будет финальное заседание Госсовета на эту тему, но уже сейчас можно сказать, что семейноцентричность стала основой национальных проектов и будет внедряться как в текущие, так и в новые проекты», – рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

    «Крепкая многодетная семья – одна из главных ценностей нашего общества. Из соцопросов следует, что люди живут ради своих семей и детей. Более того, они выстраивают свою карьеру, краткосрочные и долгосрочные планы, ориентируясь на свои семьи. Немаловажно и то, что каждый регион в этом году сделал очень много, чтобы поддержать эти ячейки общества как с точки зрения ценностной повестки, так и в рамках практической деятельности», – пояснил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

    Ранее на площадке Наццентра «Россия» вице-премьер Татьяна Голикова подвела итоги работы по национальным целям в сферах сохранения населения и поддержки семей за период с 2019 по 2024 годы, отметив позитивную тенденцию рождаемости и прироста многодетных семей. По ее словам, количество многодетных семей в России увеличилось на 27%, достигнув отметки 2,5 млн.

    Голикова подчеркнула, что уходящий Год семьи станет основой для продолжения работы в рамках новых нацпроектов. «Мы с 1 января 2025 года запускаем нацпроект «Семья», который с точки зрения финансового обеспечения является самым большим: шесть лет – 18 трлн рублей, это при сегодняшнем планировании», – сказала она. Ожидается, что будет усилена поддержка семей в части совмещения семейных и профессиональных обязанностей, а также продолжится развитие детских садов.

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    19 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Ведущими прямой линии с Путиным стали Кулько и Суворова

    Модераторами прямой линии с Путиным стали журналисты Дмитрий Кулько и Александра Суворова

    Ведущими прямой линии с Путиным стали Кулько и Суворова
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Модераторами пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным станут журналисты Дмитрий Кулько и Александра Суворова.

    Модераторами совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным станут военный корреспондент Дмитрий Кулько с Первого канала и ведущая ВГТРК Александра Суворова, передает ТАСС.

    В Гостиный двор, расположенный в центре Москвы, некоторые журналисты из регионов России прибыли в национальных костюмах. Так, корреспондент Владимир Севрюк из Бурятии привлек внимание коллег своим традиционным нарядом. На нем был дэгэл, сшитый местной швеей. Севрюк пока не разглашает суть своего вопроса, но надеется, что его костюм в белом, синем и красном цветах поможет привлечь внимание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

    Журналисты из Калмыкии также приехали на мероприятие в национальных костюмах. Один из них, Евгений Бембеев, выразил надежду на то, что сможет задать вопрос о буддистском международном форуме, который пройдет в следующем году в их республике.

    Среди других участников была журналистка Ксения Собчак. Она отказалась раскрыть суть своего вопроса, отметив, что будет следить за развитием дискуссии и рассчитывает задать один вопрос. На вопрос об ожиданиях от мероприятия она ответила, что они «самые радостные».

    Ранее ИИ определил топ-10 вопросов, которые граждане России планируют задать президенту Владимиру Путину на предстоящей прямой линии, и в лидерах оказался вопрос о сроках завершения специальной военной операции, за которым следуют темы инфляции и тарифов ЖКХ.

    На ежегодную пресс-конференцию аккредитовались журналисты из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

    Федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется 19 декабря в полдень по московскому времени.

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    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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