Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.0 комментариев
СВО стала одной из основных тем обращений на прямую линию Путина
«Первый канал»: СВО стала одной из основных тем обращений на прямую линию Путина
В ходе прямой линии с Владимиром Путиным одной из ключевых тем обсуждений станет специальная военная операция, общее количество обращений на программу превысило 1 миллион, сообщил «Первый канал».
Специальная военная операция (СВО) стала одной из центральных тем обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Первый канал». Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет транслироваться 19 декабря в полдень, сочетая формат прямой линии и пресс-конференции.
Более миллиона обращений уже поступили на прямую линию президента. Россияне могут задать свои вопросы по телефону, через смс, соцсети, специальный сайт или мобильное приложение. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря, передает РИА «Новости»
Президентская прямая линия предоставляет возможность гражданам напрямую обращаться к Владимиру Путину с актуальными вопросами и проблемами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» провел проверки аптек в России и выявил дефицит физраствора после жалоб на прямую линию с Владимиром Путиным.
Число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, накануне превысило 1 миллион.
В минувшую субботу на съезде «Единой России» президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию, отметив, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.