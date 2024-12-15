  • Новость часаПосле крушения танкера в Керченском проливе в тяжелом состоянии находятся двое моряков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Экономику Германии принесли в жертву досрочным выборам
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ
    Власти России заявили о снижении добычи угля
    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
    Мнения
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    61 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    24 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    9 комментариев
    15 декабря 2024, 22:59 • Новости дня

    Зарегистрировано свыше 1 млн обращений россиян перед прямой линией с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1 млн, сообщает «Россия 24».

    По данным на вечер воскресенья, зарегистрировано 1015829 обращений, в том числе 537 тыс. телефонных звонков и 255 тыс. текстовых сообщений. Кроме того, зарегистрировано 25 тыс. обращений через официальное мобильное приложение и около 60 тыс. – через специальный сайт, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».

    Более 137 тыс. граждан предпочли оставить свои заявки в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», передает ТАСС.

    Лидерами по количеству поданных заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

    Самыми актуальными темами обращений являются вопросы, касающиеся жилья, инфраструктуры и газификации в регионах, а также вопрос роста цен на топливо и услуги ЖКХ. Лидирующие позиции сохраняет и тема специальной военной операции. Кроме того, многие вопросы касаются деятельности властей, господдержки семей с детьми, образования и пенсий.

    Напомним, Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией в формате «Итоги года с Владимиром Путиным». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан.

    13 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину составил 80%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%, кроме того 81% опрошенных считает, что он работает хорошо, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 6 по 8 декабря среди 1,5 тыс. россиян, доверие президенту России Владимиру Путину выразили 80% респондентов. Также 81% опрошенных уверены, что Путин выполняет свои обязанности на высоком уровне, передает ТАСС.

    Положительная оценка работы правительства снизилась, ее дали 51% участников опроса, что на 3 п.п. меньше, чем на предыдущей неделе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% респондентов, что на 2 п.п. ниже предыдущих данных.

    Уровень поддержки «Единой России» вырос до 46%, увеличившись на 1 п.п. Поддержка КПРФ снизилась до 8% (минус 1 п.п.). ЛДПР потеряла 3 п.п., ее поддержка составила 7%, показатели «Справедливой России – За правду» остались без изменений, 3%. Партия «Новые люди» увеличила поддержку до 4%, прибавив 1 п.п.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину стабильно высокий и составляет 82%.

    Коментарии (23)
    14 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Путин подчеркнул готовность России противостоять противникам в культуре и экономике

    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

    На съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова противостоять своим противникам по всем фронтам, включая линии соприкосновения, культурную, мировоззренческую и экономическую сферы, передает ТАСС.

     «Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», – сказал Путин.

    По его словам, «Единая Россия» должна использовать все свои экспертные ресурсы и политический опыт для достижения интересов народа и страны.

    «Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отличали «Единую Россию». Партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону, вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям своим. Какой бы острой ни была полемика, всегда уважала своих оппонентов. Тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемые преимущества. Его нельзя растерять, недопустимо разменивать по мелочам. Напротив, нужно беречь, укреплять и наращивать постоянно», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Путин заявил, что Россия уверена в себе и бесполезно ее шантажировать.

    Коментарии (57)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 15:13 • Новости дня
    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах

    Путин предложил запустить региональные программы проекта «Время героев»

    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ПрезидентВладимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО, запустив аналогичные инициативы в регионах, чтобы поддержать их развитие и компетенцию.

    Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на поддержку ветеранов спецоперации, которые доказали свою ценность в бою и продолжат добиваться результатов в мирной деятельности. «Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем», – отметил Путин на съезде партии «Единая Россия».

    Путин подчеркнул, что для достижения высокого уровня работы важно иметь соответствующую компетенцию и развиваться. В связи с этим он считает необходимым расширение проекта «Время героев» и призвал членов партии активно включиться в эту работу.

    Президент напомнил, что подобные программы уже реализуются в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Эти регионы стали примером того, как развивать и поддерживать инициативы, способствующие социальной и профессиональной адаптации ветеранов.

    Ранее Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

    Коментарии (3)
    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

    Коментарии (5)
    15 декабря 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что президент выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Путин распорядился создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В состав группы также войдут главы министерств, уже участвовавшие в докладах. Основной задачей рабочей группы будет организация спасательных работ и ликвидация последствий разлива топлива, добавил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.

    Коментарии (15)
    13 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в пятницу вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Церемония награждения состоялась в Кремле, Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Награда присвоена за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

    В декабре 2022 года Кадыров сообщал, что президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона.

    Коментарии (12)
    14 декабря 2024, 15:31 • Новости дня
    Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО

    Путин отметил принципиальность и справедливость ветеранов СВО

    Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» подчеркнул важность участия ветеранов СВО в жизни страны, отметив их принципиальность и справедливость.

    Глава государства особо подчеркнул значение вклада ветеранов спецоперации для страны, передает ТАСС.

    По его словам, ветераны СВО являются не только принципиальными, но и справедливыми людьми, и их участие в общественной жизни России необходимо.

    «Эти люди не только принципиальны, но и справедливы, и их неоценимый опыт должен быть востребован в различных сферах жизни нашей страны», – подчеркнул он.

    Путин также выразил уверенность в том, что ветераны СВО могут существенно повлиять на развитие гражданского общества и улучшение правовой системы в России.

    Президент отметил, что такие люди обладают уникальным опытом и знаниями, которые могут быть полезны в решении множества задач, стоящих перед государством.

    Напомним, Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин заявил о росте экономики России на фоне санкций

    Путин объявил о росте экономики России на фоне беспрецедентных санкций

    Tекст: Мария Иванова

    На съезде «Единой России» Владимир Путин отметил развитие экономики России вопреки санкциям, что является уникальным случаем в мировой истории.

    Россия развивается, экономика страны растет, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». «Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», – сказал он.

    Путин также подчеркнул, что все задачи, стоящие перед Россией на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут выполнены. Он выразил уверенность в решении всех поставленных задач, несмотря на текущие вызовы.

    Съезд, который проходит в Национальном центре «Россия», является 2-м вторым по счету и на нем обсуждаются изменения в народной программе и уставе партии. Также планируется провести ротацию высшего и генерального советов партии, передает РИА «Новости».

    Напомним, в декабре на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели провал, подчеркнул он.

    Президент России Владимир также призвал иностранных инвесторов из дружественных стран вложиться в российский фондовый рынок.

    Кроме того он назвал увеличение предложения товаров и услуг ключевым ответом на инфляцию.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 08:22 • Новости дня
    Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огарево

    Путин и Назарбаев провели встречу в Ново-Огарево

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    В Ново-Огарево прошла встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает ТАСС.

    Накануне Путин обсудил с Совбезом развитие ОПК и борьбу с экстремизмом.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия».

    «Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту, свою силу», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Также Путин подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции в мировой истории, российская экономика продолжает развитие и демонстрирует рост.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин присвоил звание гвардейской 205-й мотострелковой бригаде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде.

    Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

    Звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

    205-я отдельная мотострелковая казачья бригада была сформирована в 1995 году.

    Ранее в декабре президент подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 34-й отдельной мотострелковой (горной) и 5-й мотострелковой бригаде имени Захарченко.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин: Слово «мы» обрело объединяющий смысл для россиян
    Путин: Слово «мы» обрело объединяющий смысл для россиян
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Российский лидер заявил, что слово «мы» наполняется объединяющим смыслом для жителей России, передает ТАСС.

    «Слово «мы» наполняется сегодня особым, объединяющим смыслом», – сказал глава государства.

    Также Путин подчеркнул, что россияне проявляют подлинное братство и взаимовыручку в трудные времена. Он отметил, что принцип «своих не бросаем» близок каждому в стране, и это подтверждается действиями всех регионов и муниципалитетов России.

    Президент добавил, что сейчас все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам ДНР и ЛНР, а также жителям Запорожской и Херсонской областей, Курской области и других приграничных субъектов Федерации.

    По его словам, такие принципы делают страну сильнее и сплоченнее. Президент также выразил уверенность, что это единство поможет России с честью преодолеть все испытания.

    Ранее глава государства отметил, что Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2024, 00:32 • Новости дня
    Путин поздравил юниоров с выступлением на олимпиаде в Бухаресте

    Путин поздравил российских юниоров с выступлением на Международной олимпиаде

    Tекст: Максим Попов

    Российские школьники успешно выступили на 21-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бухаресте, продемонстрировав глубокие знания и волю к победе.

    Президент Владимир Путин поздравил команду юниоров с выступлением на 21-й Международной естественно-научной олимпиаде в Бухаресте.

    «В честных, напряженных соревнованиях все участники вашей сплоченной команды продемонстрировали глубокие, основательные знания и волю к победе, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Также глава государства поблагодарил педагогов, наставников, родителей и всех, кто помогал и поддерживал юниоров на пути к успеху. «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в поздравлении.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин ограничил данные об органах власти на территориях с военным положением

    Путин подписал закон об ограничении доступа к сведениям об органах власти в регионах с военным положением

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации о деятельности властей и организаций в регионах с введенным военным положением.

    Этот документ опубликован и предполагает расширение перечня мер, применяемых в условиях военного положения, передает ТАСС.

    Согласно закону «О военном положении», возможность ограничения информации распространяется на федеральные и региональные органы власти, органы военного управления, местное самоуправление и различные организации. Эти меры направлены на повышение уровня безопасности их деятельности в условиях военного положения.

    Кроме того, доступ к информации о работе судов на таких территориях сможет ограничивать Верховный суд. А информацию о деятельности прокуратуры и следственных органов смогут ограничивать Генеральная прокуратура и Следственный комитет.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых штрафах для коллекторов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России ввели новые штрафы для коллекторов, включая штрафы до 300 тыс. рублей за незаконное использование наименования «профессиональная коллекторская организация», закон подписал президент Владимир Путин.

    Новый закон предполагает введение штрафов в размере до 300 тыс. рублей за незаконное использование юридическим лицом словосочетания «профессиональная коллекторская организация» в своем наименовании, передает ТАСС.

    Также предусмотрены штрафы за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении методов взаимодействия с должником.

    Закон также уточняет существующие правонарушения. Теперь ответственность за несоблюдение требований и обязанностей по взысканию долгов будет распространяться не только на профессиональные коллекторские организации, но и на кредитные и микрофинансовые организации.

    В феврале Минюст предложил повысить штрафы для взыскателей долгов за навязчивые действия в отношении граждан.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 400 военных и танк
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    The Washington Post: Белый дом присвоил лавры победителей Асада
    Рар: Партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    Правительство Израиля одобрило план удвоения населения на Голанских высотах
    Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
    Эксперт сообщил о риске раскрытия данных россиян из-за поддельных нейросетей

    Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

    Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В самом худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа. Что может сделать Россия, чтобы помочь соседям? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез

    По случаю провозглашения себя «человеком года» избранный президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time. В том, что касается конфликта вокруг Украины, оно оказалось более интересным и «антиукраинским», чем все, что Трамп говорил прежде. Правда, читать приходится «между строк». Сын Трампа более прямолинеен: Владимира Зеленского ждет удар. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Экономику Германии принесли в жертву досрочным выборам

    Упадок экономики ФРГ должен был стать главным вопросом парламентских выборов в Германии. Однако системные партии страны до сих пор не могут сформулировать планы борьбы с нарастающим кризисом и предпочитают фокусировать внимание избирателей на украинском конфликте. Почему немецких политиков проблемы украинцев заботят больше, чем сложности немцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............