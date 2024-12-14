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Путин ознакомился с вопросами накануне прямой линии
Путин заявил о большом количестве проблем, озвученных в вопросах на прямую линию
На съезде «Единой России» в национальном центре «Россия» в Москве президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию, отметив, что несмотря на достигнутые успехи, проблем еще много и почивать на лаврах нельзя.
Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, поступившими на предстоящую прямую линию. Об этом сообщает ТАСС. На съезде партии «Единая Россия» он подчеркнул, что в стране возникают новые возможности благодаря развитию, но проблем остается много.
Владимир Путин отметил, что подготовка к большой конференции и прямой линии идет полным ходом. Президент выразил мнение, что, несмотря на значительные достижения в различных сферах, проблем еще очень много. Он добавил, что у России нет морального права «почивать на лаврах» и подчеркнул необходимость продолжать напряженно работать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на ежегодную прямую линию с Владимиром Путиным поступили уже сотни тысяч обращений, основными темами стали транспорт, жилье, медицина и качество водопроводной воды.
Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прокомментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на прямую линию.
Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан.