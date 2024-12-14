Путин ознакомился с вопросами накануне прямой линии

Путин заявил о большом количестве проблем, озвученных в вопросах на прямую линию

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, поступившими на предстоящую прямую линию. Об этом сообщает ТАСС. На съезде партии «Единая Россия» он подчеркнул, что в стране возникают новые возможности благодаря развитию, но проблем остается много.

Владимир Путин отметил, что подготовка к большой конференции и прямой линии идет полным ходом. Президент выразил мнение, что, несмотря на значительные достижения в различных сферах, проблем еще очень много. Он добавил, что у России нет морального права «почивать на лаврах» и подчеркнул необходимость продолжать напряженно работать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на ежегодную прямую линию с Владимиром Путиным поступили уже сотни тысяч обращений, основными темами стали транспорт, жилье, медицина и качество водопроводной воды.

Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прокомментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на прямую линию.

Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан.