Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин рассказал об обработке обращений граждан на «Прямую линию» с помощью ИИ
Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прокомментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».
«Ясно, к каким вопросам нужно готовиться!» – приводит его слова Telegram-канал Кремля.
Такая практика применяется впервые. Нейросеть GigaChat обрабатывает аудио- и видеозвонки, смс-сообщения, другие обращения, поступающие через сайт и соцсети. Благодаря этому можно увидеть самые популярные темы обращений.
Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где осмотрел экспозиции, посвященные развитию генеративного ИИ, включая стенды с проектами GigaChat, «Автономный тягач L5» и другими.