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Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта»
Путин осмотрел выставку технологий генеративного ИИ на конференции в Москве
Президент России Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где осмотрел экспозиции, посвященные развитию генеративного ИИ, включая стенды с проектами «GigaChat», «Автономный тягач L5» и другими.
Президент России Владимир Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает Telegram-канал Кремля. В рамках мероприятия глава государства осмотрел выставку, посвященную генеративному искусственному интеллекту и его различным применениям. Там были представлены стенды, демонстрирующие передовые разработки и технологии в этой области.
Среди экспозиций, которые привлекли внимание Владимира Путина, были экспозиции «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с Президентом», а также проекты, касающиеся автономного транспорта, такие как «Автономный тягач L5». Также были представлены технологии 3D-моделирования и их использование в образовании.
Во время посещения выставки президента сопровождали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.