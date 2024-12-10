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Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан, президенту Владимиру Путину уже докладывают о содержании принятых сообщений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Кремль составил рейтинг из десяти основных проблем, волнующих россиян, эти данные были получены из обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Дмитрий Песков сообщил, что существует представление о том, как эти проблемы варьируются в разных регионах страны.
Песков отметил, что президенту уже докладывают о содержании принятых обращений. Это делается для того, чтобы Путин был в курсе актуальных вопросов, которые заботят граждан. Он также заверил, что такие доклады будут продолжать поступать регулярно в преддверии прямой линии.
По словам Пескова, работа по обработке обращений активно продолжается.
«Сейчас время такое, когда работа кипит», – добавил представитель Кремля.
Ранее специалист кол-центра рассказал, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к этой линии.