Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.0 комментариев
Дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным
Дети активно пользуются возможностью отправить обращение в программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в основном «заказывают» новогодние подарки, рассказала специалист кол-центра.
Специалист кол-центра рассказала, что дети активно используют возможность обратиться к президенту России Владимиру Путину в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», часто обращаются с просьбами, связанными с подарками на Новый год, передает ТАСС.
По данным канала «Россия-1», больше всего обращений поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Прямая линия, на которой можно задать вопрос Владимиру Путину, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией, пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, который начал работу в ночь на 8 декабря.
Впервые в обработке вопросов использован искусственный интеллект для анализа и классификации обращений. Специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко рассказал, что ИИ переводит сообщения из голосового формата, выделяет основные темы и проблемные вопросы, передает РИА «Новости».
Чаще всего россияне обращаются по вопросам состояния жилья, здравоохранения, ремонту дорог, работе управляющих компаний, соцвыплат, помощи в поиске родных и вопросам военной спецоперации. Наиболее популярный способ подачи обращения – звонок по телефону, который используется в 40% случаев. Социальные сети занимают второе место по популярности, ими пользуются в 30% случаев.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к прямой линии Путина.
Президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.