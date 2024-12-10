Дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Специалист кол-центра рассказала, что дети активно используют возможность обратиться к президенту России Владимиру Путину в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», часто обращаются с просьбами, связанными с подарками на Новый год, передает ТАСС.

По данным канала «Россия-1», больше всего обращений поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Прямая линия, на которой можно задать вопрос Владимиру Путину, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией, пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, который начал работу в ночь на 8 декабря.

Впервые в обработке вопросов использован искусственный интеллект для анализа и классификации обращений. Специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко рассказал, что ИИ переводит сообщения из голосового формата, выделяет основные темы и проблемные вопросы, передает РИА «Новости».

Чаще всего россияне обращаются по вопросам состояния жилья, здравоохранения, ремонту дорог, работе управляющих компаний, соцвыплат, помощи в поиске родных и вопросам военной спецоперации. Наиболее популярный способ подачи обращения – звонок по телефону, который используется в 40% случаев. Социальные сети занимают второе место по популярности, ими пользуются в 30% случаев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к прямой линии Путина.

Президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.