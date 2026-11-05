Иранский телеканал назвал Киев и Одессу целями для ответных ракетных ударов

В Иране включили Киев и Львов в список возможных ракетных целей

Tекст: Дарья Григоренко

На карте в эфире иранского телевидения в числе потенциальных целей для ударов были указаны Киев, Львов, Одесса и польский Жешув. Программа была посвящена возможному ответу Тегерана на возобновление ударов со стороны США, сообщают «Вести».

«Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников», – говорится в подписи к инфографике.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал послание, в котором призвал не надеяться на изменение риторики Вашингтона после промежуточных выборов в американский Конгресс. По мнению руководителя государства, враждебность Соединенных Штатов невозможно усмирить уступками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм.

В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.