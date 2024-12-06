Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Песков сообщил об использовании ИИ для обработки вопросов к Путину
Песков сообщил о применении ИИ для сбора вопросов к прямой линии Путина
Впервые искусственный интеллект будет задействован для сбора и обработки вопросов России к Владимиру Путину, а начало сбора вопросов запланировано на полночь в выходные.
Впервые в истории для организации прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет использован искусственный интеллект, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он отметил, что технология будет применяться для сбора и обработки вопросов от граждан, что, по его мнению, делает ее действительно уникальной.
Песков уточнил, что сбор вопросов начнется в полночь по местному времени в ночь на воскресенье. Это позволит учитывать региональные временные зоны и обеспечить более удобное участие для граждан по всей стране. Искусственный интеллект, по словам представителя Кремля, будет применяться «широко и в прикладном плане весьма эффективно».
Кроме того, на большую пресс-конференцию Путина приглашены иностранные СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.